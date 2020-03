Conjoncture : Un signal fort

La Banque d'Algérie a décidé d'abaisser ses taux directeur et de réserve obligatoire, afin de stimuler une croissance économique, impactée par la propagation à l’échelle mondiale du coronavirus mais aussi par d'autres risques importants comme la baisse des prix du pétrole et la contraction des investissements, dans un contexte économique international qui ne prête point à l'optimisme. La décision a été prise par le Comité des opérations de politique monétaire (COPM). Ainsi, le taux directeur de la Banque d'Algérie s’élève actuellement à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%. Les politiques monétaires de ces dernières années sont à l'origine de l'assèchement des liquidités sur le marché monétaire et cela étrangle les entreprises, les empêchant d'investir, de créer de l'emploi et d'inverser la tendance récessive qui paralyse l'économie. Face aux incertitudes qui s'installent, la politique monétaire doit changer, et c'est là un message fort à l'endroit des investisseurs, avec lesquels la confiance doit être rétablie très rapidement. Il s'agit là d'une mesure en phase avec la tendance mondiale actuelle, poussant les banques centrales à réviser leur taux directeur. Bien que l’économie algérienne dispose d'un potentiel appréciable et que l’inflation soit la cible, il n'empêche que le coronavirus constitue aussi un choc négatif de taille pour les perspectives de notre économie et d'ailleurs de toute l'économie mondiale, et les autorités monétaires et budgétaires réagissent, à point nommé, dans une optique de bonne gouvernance. Avant l’apparition de la maladie, l’économie mondiale montrait des signes de stabilisation. Cependant, le coronavirus représente une menace considérable pour la santé des gens dans tous les pays. Par conséquent, l’activité économique a fortement chuté à travers le monde, à des degrés divers, selon qu'une région soit plus ou moins touchée par la pandémie.

Les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées. Cela a impacté les prix des produits de base, alors que les monnaies de certains pays se sont dépréciées.

Les incertitudes qui planent sur l'économie mondiale, il n'y a aucun doute, n'augurent rien de bon, en termes de croissance du PIB, qui a déjà ralenti dans de nombreux pays, et en même temps les investissements des entreprises et les exportations ont faibli. A partir de là, la Banque d'Algérie est appelée à surveiller de près les conditions économiques et financières du pays. La décision s'inscrit en droite ligne du programme de réformes du gouvernement, pour lequel la relance de l'économie est en tête de liste des priorités. Une telle mesure est la bienvenue pour les opérateurs économiques qui peinent à trouver de l'argent frais. Notons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est réuni, avec le gouvernement pour discuter des incidences économiques et financières. De même, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré que le gouvernement mène actuellement des réformes pour renforcer les capacités des entreprises, et ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux entreprises et aux citoyens. Considérant l'entreprise comme «la colonne vertébrale de l'économie nationale» et affirmant ne pas faire de «distinction» entre l'entreprise publique et privée, M. Djerad a déploré, à l'occasion, le fait que des personnes, qu'il a qualifiées de «brebis galeuses», avaient profité de «la manne pétrolière et de leurs relations avec des pouvoirs politiques antérieurs pour s'enrichir sur le dos du peuple algérien».

Farid Bouyahia