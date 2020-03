Nouveau système d’information électronique de la Bourse d’Alger : Le projet en phase finale

La Bourse d’Alger poursuit la numérisation des opérations financières, avec à la clé l’acquisition d’un système d'information électronique, qui sera lancé incessamment. «Nous sommes actuellement dans la dernière phase du projet, puisque nous sommes en train de finaliser l'implémentation du soft», annonce Yazid Benmouhoub, directeur général de la Société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières (SGBV). Une fois cette opération finalisée, «nous entamerons les tests en prélude au lancement effectif de la plateforme». Enchaînant, le même responsable annonce également le lancement prochain d’une plate-forme de trading en ligne. A propos du système d’information, il y a lieu de préciser que son coût s’élève à 7 millions d’euros, financé dans le cadre de la conversion de la dette espagnole. Il permettra, selon M. Benmouhoub, une meilleure inclusion financière et générera plus d'activité sur la Bourse avec une plus grande liquidité du marché. D’autre part, à propos de l’inclusion financière en Algérie qui demeure, selon le premier responsable de la SGBV, un frein à la stabilité financière mais également à la croissance économique, il soulignera qu’ «en effet, il n’est pas concevable qu’une grande partie de la population, en 2020, soit exclue de l’accès aux divers services et produits financiers. Cette exclusion favorise le développement du marché informel, qui, il faut le rappeler, brasse, selon les chiffres de la Banque d’Algérie, quelque 50 milliards de dollars».

Pour remédier à la situation, la Bourse d’Alger compte varier l’offre de produits financiers. «C’est dans cette optique, précise M. Benmouhoub, que nous travaillons à varier l’offre au niveau du marché boursier, en voulant intégrer des instruments de financement dit «charia complaint», autrement dit, des instruments islamiques que sont les sukuks».

Toutefois, souligne-t-il, «il est nécessaire de revoir certains textes légaux, tels que le Code du commerce, qui ne connaît pas encore cette variété d’instruments, mais également la loi fiscale, en vue de neutraliser la double imposition qui pourrait résulter des montages financiers propres à cette discipline».

L'encours des actifs islamiques dans le monde a connu une extraordinaire évolution, passant de 500 milliards USD, en 2006, à plus de 2.640 milliards USD, en 2018.

«Les prévisions de l'encours des sukuks devrait représenter, à l'horizon 2022, plus de 600 milliards USD. Alors, pourquoi l'Algérie ne prendrait pas sa part de cette formidable manne financière ?», enchaîne le premier responsable de la SGBV.

Affirmant sa détermination à redonner à la Bourse sa place, M. Benmouhoub affirme que nos efforts devront être axés d’abord sur la vulgarisation de la culture boursière auprès des opérateurs mais aussi du grand public. «Le système de financement qui a prévalu jusqu’ici a montré ses limites, par conséquent, il est urgent de repenser le modèle de financement actuel de notre économie en activant d’autres sources de financement, telles que la Bourse, les fonds d’investissement, les banques d’affaires», indique le même responsable.

Fouad Irnatene