Urbanisme : Mettre fin au squat des espaces publics

L’un des phénomènes auquel viennent de s’attaquer les services chargés de l’ordre public et plus précisément la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, tant attendu par les citoyens de la ville de Béchar, n’est autre de la lutte contre l’occupation illégale des trottoirs et espaces publics par des vendeurs à la sauvette. En effet et depuis bien longtemps, ces «commerçants» illégaux n’hésitent point à squatter les moindres endroits pour vendre leurs marchandises, obstruant ainsi les passages piétons, les trottoirs et même l’entrée de certains marchés, tels le marché couvert de «Bouhlal» et du quartier populeux de Debdaba, où il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin, au risque de se faire piquer ses sachets ou son porte-monnaie. S’inscrivant dans une perspective de protection des personnes et d’une préservation du cadre de vie quotidien de la population, cette intervention intervient afin de mettre fin à ce désordre et préserver la sécurité et la quiétude des citoyens.

C’est ainsi que 40 «tables» appartenant à ces vendeurs anarchiques ont été saisies et 60

infractions ont été enregistrées par les services de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, entre vente de produits sur des lieux publics, obstruction à l’ordre public et exercice d’une activité sans registre de commerce.

R. B.