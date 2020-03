Béchar : mort mystérieuse d’un jeune homme

Porté disparu depuis plusieurs mois et dont la famille n’a cessé d’organiser des recherches, en vain, un jeune homme, originaire de Bejaïa et âgé d’une quarantaine d’années a malheureusement été retrouvé mort la semaine dernière, dans des conditions très mystérieuses, dans une vieille maison abandonnée au centre ville même de Béchar. Compte tenu de l’état d’avancement de décomposition du corps de la victime, on estimerait son décès à plus d’un mois. Entre un suicide et un meurtre, l’enquête menée par les services de sécurité compétents est toujours en cours afin d’en déterminer les causes et les circonstances.

Ramdane Bezza