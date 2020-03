Tissemsilt : Interventions chirurgicales au profit de 60 enfants nécessiteux

Une équipe médicale venue de plusieurs régions du pays assure, depuis samedi à Tissemsilt, des interventions chirurgicales au profit de 60 enfants issus de familles nécessiteuses. Il s’agit d’une initiative de solidarité de l'association Tedjmi activant dans le domaine du soutien aux activités caritatives et culturelles à Ghardaïa.

Selon le président de l'association, basée dans la commune d'El-Atteuf, Mohamed Benyoucef, le personnel médical a entamé ces interventions chirurgicales au niveau de l'hôpital public de Bordj Bounaâma et de Tissemsilt, au profit d’enfants, âgés de moins de 15 ans et atteints de plusieurs maladies ou de malformations exigeant des opérations chirurgicales spécialisées.

Le même responsable a précisé que cette initiative de solidarité de quatre jours est encadrée par des chirurgiens spécialistes, ainsi que d’équipes paramédicales, venus de plusieurs hôpitaux du pays. Les enfants ont subi auparavant des examens médicaux au niveau de l'EPH de Bordj Bounaâma, avec le concours de la Direction de la santé et de la population, selon la même source.

Outre la prise en charge des couches vulnérables de la société sur le plan médical, cette opération permettra également d’échanger des expériences et de former le personnel médical et paramédical exerçant dans les établissements hospitaliers à travers le pays.

Une opération de circoncision de quelque 110 enfants issus des familles nécessiteuses de la wilaya sera menée parallèlement par le même staff médical.

L'association Tadjmi a programmé, jeudi prochain, une autre opération pour effectuer des interventions chirurgicales au profit de 250 personnes dans la wilaya souffrant de cataracte au niveau de l'EPH de Bordj Bounaâma.

Cette initiative de cinq jours s’inscrit dans le cadre de la 15e semaine de solidarité des Journées médico-chirurgicales en ophtalmologie, a-t-on indiqué.