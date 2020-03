MCA 3 - NCM 2 : Le Mouloudia s’empare de la 2e place

Difficile mais finalement, le MC Alger a pris le dessus sur son adversaire du jour, le NC Magra au cours d'un match ouvert à tous les scénarios (3-2).

C'est une victoire importante qu'a signée le MC Alger ce samedi à l'occasion de la réception du NC Magra pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1.

Privé du public, mesure observatoire prise par les pouvoirs publics face à la propagation de la pandémie du Coronavirus, le MCA à réalisé l'essentiel, à savoir engranger les trois points qui lui permettent de grignoter des places au classement général.

En effet, à la faveur de cette victoire, le Mouloudia se positionne temporairement à la deuxième place du classement avec 37 points. A trois unités du CRB qui face à une grosse concurrence durant cette dernière ligne droite du championnat, le MCA se relance sérieusement dans la course au titre. Il est vrai que le classement pourrait être bouleversé aujourd’hui avec la mise à jour de la 22e journée, notamment avec le résultat de l'affiche ESS-JSK qui se disputent la deuxième place, mais dans tous les cas là course pour le titre est plus que jamais relancée.

Avec 11 victoires, 4 nuls et 6 défaites, le MCA réalisé un retour intéressant, à contratio du MC Magra dont la situation à fait sortir de ses gonds son entraîneur, Hadj Merine qui appelle à un plan d'urgence pour sauver le club.

M. A. A.