Ministère de la Santé : Appel au strict respect des mesures préventives

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé samedi la population à «plus de vigilance» en veillant au «strict respect» des mesures de prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus (covid-19). Dans le cadre du renforcement du dispositif de prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, le ministère de la Santé invite la population à «se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon liquide ou utiliser une solution hydro alcoolique, se saluer sans se serrer les mains et sans embrassades et éviter les regroupements et les déplacements inutiles». Il s'agit aussi de «protéger les personnes âgées et les malades chroniques en leur évitant tous contacts non obligatoires, veiller à l'utilisation de l'eau de javel pour le nettoyage et la désinfection de son environnement», ajoute la même source, soulignant que les personnes présentant des symptômes grippaux «devront se soumettre à un isolement au niveau de leurs domiciles et de contacter les urgences en cas de complications».