Lutte contre le Coronavirus : M. Djerad appelle les Algériens à la prudence

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé samedi depuis Blida, les Algériens à faire preuve de vigilance et de prudence pour éviter la propagation du Coronavirus (Covid-19). «Nous demandons aux citoyennes et citoyens d'être conscients, vigilants et de préserver leur santé et celle de leurs enfants», a indiqué le Premier ministre qui supervisait l'ouverture d'un nouveau service dédié à la mise en quarantaine des malades potentiels atteints du Coronavirus, accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

«Les cours n'ont pas été suspendus dans les écoles pour que les enfants sortent dans la rue, les places publiques et les jardins, ils doivent rester chez-eux et poursuivre les efforts en matière d'éduction, jusqu'à ce que cette crise passe, que nous soyons rassurés et que la vie reprenne son cours», a-t-il ajouté.

«On n'en est pas à l'état d'urgence, il s'agit juste de dispositifs spécifiques, car nous sommes dans une conjoncture mondiale qui concerne tous les pays, mêmes les plus développés», a insisté le Premier ministre.



Les participants au Hirak exhortés à la vigilance



Le Premier ministre a appelé, en outre, les citoyens qui participent hebdomadairement au Hirak populaire à faire preuve de vigilance car il y va de «leur santé et de leur vie». «Je veux dire à mes frères et sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d'une instrumentalisation politique à l'instar de certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car il y va de votre santé et de votre vie», a déclaré M. Djerad, appelant ces derniers à «prendre les précautions nécessaires». «Vous pouvez sortir comme vous le désirez mais prenez vos précautions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, vos mères et vos pères et éviter de les exposer au risque», car si la maladie venait à se propager à travers le territoire national «nous passerons à un autre stade». Le Premier ministre a appelé les Algériens à faire preuve de conscience collective et d'unité face aux difficultés et aux crises comme à l'accoutumée, soulignant que «nous sommes face à une véritable guerre sur les plans biologique et sanitaire. Nous devons, donc, nous unir pour préserver la santé du peuple». Par ailleurs, M. Djerad a recommandé aux citoyens d'éviter les rassemblements dans les salles des fêtes, lieux de loisirs et de divertissement et autres lieux où affluent les citoyens et éviter de prendre des bus surchargés, indiquant que «le citoyen est conscient que sa vie est en danger».



Les pouvoirs publics luttent sans relâche contre la pandémie du coronavirus



Le Premier ministre a assuré que les pouvoirs publics œuvraient sans relâche pour combattre la pandémie du Coronavirus qui est un danger pour la santé de l'homme et porte même atteinte à la sécurité nationale des pays.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture d'un nouveau service de mise en quarantaine à l'hôpital universitaire Frantz-Fanon, M. Djerad a indiqué que les pouvoirs publics, depuis l'annonce du premier cas de coronavirus, le 17 février dernier, «ont œuvré, au plus haut niveau, à commencer par le Président de la République, le Premier ministre et le Gouvernement à combattre cette pandémie qui constitue un danger pour la santé de l'homme, voire même pour la sécurité nationale des pays». «Etant voisins de l'Europe, épicentre de cette pandémie, et au vu des échanges aériens et maritimes que nous avons avec ce continent, nous avons pris une décision portant réduction, dans une large mesure, de l'afflux des voyageurs venus d'Europe vers l'Algérie», a encore indiqué M. Djerad qui assure que l'Algérie poursuivra «de près le suivi de l'évolution de la situation en Europe et dans le monde».

Rappelant les mesures prises au niveau national à l'effet de contenir la propagation de la pandémie, à l'image de la décision d'organiser des rencontres sportives à huis-clos, à l'effet d'éviter le rassemblement des citoyens et, partant, la contagion, M. Djerad a relevé que «le Gouvernement, sur instruction du Président de la République, a pris des mesures préventives pour empêcher la propagation de cette pandémie à travers le pays». «Nous sommes devant une crise mondiale qui concerne notre pays» d'où la nécessité, a-t-il dit, «de tenir le citoyen et l'opinion publique informés de ce qui concerne cette pandémie, en dépit des quelques cas enregistrés dans notre pays».

Plusieurs pays développés ont été touchés par la pandémie, en Europe, en Asie, la Chine en l'occurrence, voire même aux Etats-Unis d'Amérique (USA), a rappelé M. Djerad qui relève, toutefois, que «leur riposte était très forte pour réduire le nombre des personnes atteintes et des victimes».



Inauguration du service de confinement au CHU Frantz-Fanon



Le Premier ministre a procédé à l'inauguration d'un service de mise en quarantaine au CHU Frantz-Fanon pour les cas suspects de coronavirus (Covid-19). Selon les explications fournies au Premier ministre, ce nouveau service, initialement réservé à la cardiologie et à la chirurgie cardiovasculaire, dispose du matériel et des équipements nécessaires et des conditions à même de garantir le bien-être des résidants. Le service comprend 71 lits répartis sur des chambres de deux lits, dont une quinzaine est réservée à la réanimation, outre 4 salles de chirurgie, un laboratoire et une salle de radiologie. L'ouverture de ce service, qui est opérationnel à partir de ce samedi, intervient pour alléger la pression sur le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Boufarik qui enregistre une surcharge, explique M. Djerad. Le Premier ministre a salué les efforts que déploie le staff médical de l'hôpital, assurant l'appui et le soutien du gouvernement face à cette situation.