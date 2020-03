Imams et mourchidate : Quel rôle dans la prévention ?

Les participants à une journée d'information, organisée par le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, ont mis l'accent, hier à Alger, sur le rôle des imams et des mourchidate dans la sensibilisation aux mesures préventives prises par les pouvoirs publics afin de faire face au coronavirus.

Les intervenants ont souligné l'importance du rôle de la mosquée dans l'application de l'ensemble des mesures de prévention décidées pour lutter contre le coronavirus en Algérie, à travers la sensibilisation des fidèles.

A ce propos, le conseiller au ministère des Affaires religieuses, Mourad Maiza, a fait savoir que l'organisation de cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de «la poursuite des efforts du ministère visant la contribution à la sensibilisation sanitaire auprès des citoyens sur le danger de ce virus et les moyens d'y faire face à travers l'application des conseils donnés par le ministère de la Santé». L'objectif de cette journée est de «présenter davantage d'explications au profit des mourchidate et des imams sur le coronavirus en vue de faciliter la mission de sensibilisation des fidèles sur le danger de cette pandémie outre les moyens d'y faire face», précise le même responsable.

Interrogé sur la possibilité de l'annulation de la prière collective dont la prière du vendredi au niveau des mosquées, dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie, M. Maiza a répondu: «Prendre telle décision requiert des rapports spécialisés et une étude de la situation générale du taux de propagation de ce virus en Algérie.»

Pour sa part, le directeur de l'Institut national de la santé publique (INSP), Ilyes Rehal, a affirmé que le ministère de la Santé «s'attelle à la préparation d'un diagramme de propagation du coronavirus», appelant à l'impératif «de coordination et de coopération collective entre les différents acteurs pour lutter contre cette pandémie».

Par ailleurs, il a mis en évidence le rôle de la mosquée dans la sensibilisation des citoyens et l'activation des mesures relatives à ce virus, exhortant les imams et les mourchidate à «exploiter leur place importante au sein de la société pour contribuer efficacement à la sensibilisation».