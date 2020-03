Marché de la viande : Des importations au ramadhan

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a annoncé, hier à Relizane, avoir donné son accord pour l’installation d’une première exploitation d’élevage de vaches laitières dans cette wilaya.

M. Omari a déclaré que "le ministère est disposé à accorder deux ou trois projets similaires dans cette wilaya, pour peu qu’elle dispose de toutes les conditions nécessaires, à la fois de maîtrise de la production et des infrastructures adaptées, le suivi sanitaire et vétérinaire des vaches productrices localement".

Le ministre a ajouté que cette ferme pilote peut produire quotidiennement une moyenne de 25 litres par vache, en plus de la viande rouge, saluant les efforts fournis par l’équipe de jeunes qui assure le pilotage de ce projet d’investissement, pouvant être étendu jusqu’à 160 vaches laitières, d’autant qu’il assure annuellement près de 500.000 litres de lait.

M. Omari a assuré que "la viande rouge est disponible au niveau national, en quantité suffisante" estimant que le soutien de la production nationale en la matière, durant le mois de Ramadhan prochain, sera renforcé par des importations, selon les besoins et ce, de manière à assurer la stabilité des prix d’une part et de diversifier l’offre, d’autre part, par une variété de viandes rouges y compris la viande cameline, en provenance du Sud du pays.



Utiliser des techniques peu consommatrices d’eau



Le ministre a insisté sur l’impératif de renforcer l’utilisation des techniques peu consommatrices d’eau et à la réorganisation des itinéraires de produits agricoles.

Lors d’une visite effectuée au niveau d’une ferme-pilote, spécialisée dans la culture des artichauts, sise dans la commune Ouarizane, le ministre a estimé que "les instituts de formation agricole et les universités sont appelés aujourd’hui à œuvrer au renforcement du secteur par la recherche dans les variétés de produits qui s’adaptent avec le changement climatique à travers notamment les semences".

Il a également préconisé la révision de l’organisation des itinéraires techniques de production et des cycles de culture. Le ministre a appelé également à "la généralisation des modèles d’économie de l’eau ainsi que l’utilisation rationnelle et intelligente des techniques d’irrigation agricole qui contribuent à la rationalisation des ressources hydriques pour assurer une disponibilité des produits hors saisons agricoles traditionnelles, notamment en cas de déficit pluviométrique", saluant les efforts fournis dans cette ferme pilote en matière d’irrigation.

Par ailleurs, Cherif Omari s’est félicité des efforts déployés dans cette exploitation pour avoir installé la première coopérative agricole pour la production de variétés locales d’artichauts et qui s’apprête à exporter une première cargaison de ce légume vers les marchés européens, en décembre prochain.

Le ministre a exhorté les producteurs locaux d’artichauts à s’organiser et à se prendre en charge par le biais des coopératives et des associations pour échanger leurs expériences et penser à la formation des jeunes agriculteurs, outre leur contribution pour labéliser ce produit du terroir, fort de ses quatre variétés, répandues dans les localités de Yellel, J’diouia, Belâassel, El Matmar, Relizane, Oued R’hiou, Ouarizane, Sidi El Khattab, Ouled Sidi Mihoub et Oued Djemaâ.

Pour rappel, la wilaya de Relizane a enregistré une production de 600.000 quintaux d’artichauts durant cette saison agricole.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural s’est rendu, lors de sa visite, dans une ferme pilote, dans la commune de Zemmoura, pour s’enquérir de l’élevage des vaches laitières et de la production de lait.

Il a visité aussi une station de traitement et d’épuration des eaux usées de la ville de Relizane et s’est rendu dans la zone montagneuse dite "Sidi Abdelaziz", dans la commune de Dar Benabdellah, recensée parmi les 31 zones d’ombre de la wilaya, a-t-on ajouté.