Femme palestinienne : Poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance

L'ambassadeur de Palestine, Amine Makboul, a affirmé, hier, que la femme palestinienne est déterminée à poursuivre sa lutte, sous ses différentes formes, en vue de faire connaître sa cause et demeurera ainsi jusqu'à la libération de sa patrie.

«En dépit de la souffrance et des complots ourdis contre le peuple palestinien, notamment ‘‘le Deal du siècle’’, la femme palestinienne célèbre sa journée internationale pour réaffirmer son rôle dans la lutte sur tous les plans ainsi que sa position constante sur ses principes», a déclaré M. Makboul à l'ouverture du festival culturel «Rozana» organisé au siège de l'ambassade à Alger.

Pour sa part, la présidente de l’Union générale de la femme palestinienne (UGFP) à Alger, Nesrine Mekdad, a affirmé que «le slogan de la femme palestinienne est ‘‘non au Deal du siècle’’», soulignant que la femme palestinienne «poursuivra sa lutte pour l'identité et la culture palestiniennes et sa cause juste jusqu'au recouvrement de l'indépendance».

«Le riche patrimoine palestinien est ciblé par l'occupation israélienne, d'où l'impératif d'œuvrer pour sa promotion et son développement», a affirmé Mme Samira Hadjir, palestinienne résidant en Algérie, qui a présenté à l'exposition des costumes et des bijoux traditionnels palestiniens.

«La femme palestinienne continue de militer en faveur de son pays, qu'elle soit en Palestine ou à l'étranger», a-t-elle poursuivi.

Pour Zahra Saïdi, une Palestinienne à moitié algérienne, qui a présenté des plats emblématiques de la gastronomie palestinienne, a indiqué que sa participation à ce rendez-vous culturel représente «une forme de militantisme, en ce sens où elle permet de faire découvrir la cuisine palestinienne, et un patrimoine que l'occupation israélienne tente d'effacer».

Elle a, d'autre part, mis en avant «la résistance de la femme palestinienne et sa lutte pour sa cause juste».

Sadjed Radaï a mis l'accent sur la place importante de la femme palestinienne dans la société, de par sa lutte aux côtés de l'homme, notant que sa participation à l'exposition «se veut un hommage, voire un signe de reconnaissance envers la femme palestinienne».