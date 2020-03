M. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine : «La loi relative au Moudjahid et au Chahid sera révisée»

La loi relative au moudjahid et au chahid sera révisée, en vue de l’adapter aux exigences de l’Algérie nouvelle. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit.

Dans son allocution, prononcée à l’ouverture de la réunion annuelle d’évaluation des activités du secteur, tenue au siège du ministère, Tayeb Zitouni a déclaré que le gouvernement a pris cette décision, pour enrichir la loi et pour mieux servir les moudjahidine et ayants droit, mais aussi la mémoire nationale, le peuple algérien et l'histoire de notre pays.

«Le ministère procédera si nécessaire à la reformulation des textes de cette loi», s’est-il engagé, évoquant son programme sectoriel qui se base sur deux axes principaux, à savoir la protection sociale des moudjahidine et ayants droit, et le dossier lié à la mémoire nationale.

Le ministre a souligné, lors de cette réunion, la nécessité d’assurer une meilleure protection sociale et médicale aux moudjahidine et aux ayants droits, et instruit, à ce propos, les cadres du ministère et les directeurs des 48 wilayas pour la régularisation, dans les plus brefs délais, de leur situation sociale et la prise en charge de leurs doléances. «Je suis tenu par des résultats et j’ai des comptes à rendre au président de la République et au Premier ministre dans un délai déterminé», a-t-il signalé, non sans accorder l’échéance du mois de juin pour atteindre les résultats positifs sur les questions liées à la protection sociale des moudjahidine et ayants droit et à l’histoire nationale, et réaliser par la même cet objectif. «Nous avons les moyens pour le faire», a-t-il indiqué. Il a également donné des instructions à ce que les dossiers relatifs aux pensions des moudjahidine et des ayants droit soient réglés au niveau local, conformément à la loi, et insisté sur l’amélioration de l’accueil des citoyens au niveau des directions des moudjahidine, précisant que la réception des citoyens se fera désormais durant tous les jours de la semaine. «Nous sommes dans une nouvelle Algérie. Nous avons de lourdes responsabilités à assumer, pour répondre aux mieux aux attentes du citoyen», a-t-il soutenu, en faisant part de la modernisation du secteur et de la poursuite de sa numérisation en vue de faciliter les différentes procédures administratives au niveau local. Et d’enchaîner : «Le secteur a franchi des pas énormes en matière de numérisation. La gestion numérique des documents doit être de mise et assurée comme il se doit. Je peux vous dire que tous les établissements sous la tutelle de notre ministère seront reliés pour accéder facilement aux informations au niveau central et assurer, ainsi, une meilleure gestion des dossiers des moudjahidine et ayants droits au niveau local.»



L’écriture de l’histoire, une nécessité absolue



Zitouni a mis en exergue par ailleurs la relation de son secteur avec d’autres, en vue de la préservation de la mémoire nationale, et cité, entre autres, la coopération avec les ministères de l’Éduction nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, et de la Culture, ainsi qu’avec la société civile. «Il est question aussi de relations avec de nombreux pays qui possèdent des archives de notre glorieuse révolution nationale», a-t-il noté, exhortant les responsables du secteur à consentir davantage d’efforts pour le renforcement des moyens à même d'encourager encore plus l’écriture de l’histoire. Le ministre a révélé, à ce propos, l’installation des comités d'écriture de l'histoire qui seront chargés d’effectuer un travail sur le terrain et l’actualisation des données collectées avant de les transmettre au Centre national de la recherche dans le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954. Le ministre des Moudjahidine a souligné, à la fin, l’intérêt pour l’ensemble des institutions relevant de son secteur d’adhérer aux objectifs visant la préservation de la mémoire nationale qui, selon ses termes, est une responsabilité collective, mettant en exergue le rôle des musées. «Les musées doivent adapter leurs horaires d'ouverture convenant aux visiteurs, tels les universitaires et les historiens qui cherchent à connaître les hauts faits de la guerre de Libération nationale», a-t-il recommandé.

Kamélia Hadjib