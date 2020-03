Recensement des zones d’ombre : L’opération en phase de finalisation

L’opération de recensement des zones d’ombres, entamée à l’issue de la dernière rencontre gouvernement - walis, sous la présidence de M. Tebboune, le 16 février dernier, est en cours de finalisation, a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur. En effet, plusieurs zones d’ombre dans les régions enclavées à travers le territoire national ont été identifiées à l’effet de cerner réellement les besoins de développement.

Près d’un mois après la tenue de la rencontre gouvernement - walis, ces derniers ont intensifié les visites de terrain en vue de recenser les zones de non-développement. Le Président Tebboune a ainsi fixé un agenda pour la concrétisation des engagements pris. M. Tebboune a fixé un délai de 3 à 4 mois, pour concrétiser les indicateurs du changement, et un autre de 12 mois, pour la mise en œuvre de la feuille de route de la réunion. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait indiqué, à la clôture des travaux, que les walis et walis délégués seront soumis au contrôle du suivi et à l’évaluation des opérations. En ce sens, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait invité les walis à programmer des visites sur le terrain, «afin de constater les insuffisances et trouver des solutions». À cette occasion, il avait annoncé la mise en place d’un dispositif de suivi permanent de la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre.



Des applications pour garantir la transparence



Ainsi, les walis ont mené, depuis, des visites dans les zones enclavées, parfois pour la première fois dans certaines localités, notamment dans la capitale et au sud du pays. Le logement, l’AEP et l’assainissement constituent les préoccupations majeures des citoyens dans ces régions. Pour ce faire, une application a été élaborée sous forme de tableau de bord consistant en un recensement global de toutes les zones d'ombre à travers l'ensemble des communes du pays. Cette application permettra l’identification des besoins urgents et des solutions à apporter, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, le transport, les catastrophes naturelles, l'aménagement urbain, l'éclairage public, les réseaux de raccordement… Le ministère de l’Intérieur avait organisé, rappelons-le, une journée d’information avec les responsables locaux sur le fonctionnement des nouvelles applications informatiques destinées aux demandeurs de logement, aux bidonvilles et aux zones d'ombre à travers le pays.

La première application est relative aux demandeurs de logement. «Elle vise à passer d'un fichier de demandes, à un fichier de demandeurs de logement, à travers le recensement de l'ensemble des demandeurs, toutes formules confondues, et l'attribution d'un numéro d'identification national à chaque demandeur avec actualisation périodique des données conformément aux fichiers de référence actualisés régulièrement par les circonscriptions administratives et les daïras.» Il s’agit aussi de la mise en œuvre de l’application permettant le recensement de tous les bidonvilles à travers les wilayas, outre les informations relatives à leurs habitants.

Il convient de signaler que le travail de proximité mené par les walis a permis de réduire les troubles à l’ordre public, selon des rapports des services de sécurité. En effet, les atteintes à l’ordre public, caractérisées notamment par la fermeture de routes, ont sensiblement baissé, grâce notamment à l’action de prévention et d’anticipation, et au travail de renseignement menés par les services de sécurité, en coordination avec les autorités locales. Les walis ont insisté, lors des réunions avec les cadres et élus locaux, sur l’ouverture de canaux de communication directe avec les citoyens, pour leur permettre de soulever leurs préoccupations et rechercher les voies d’amélioration de leur cadre de vie.

Neila Benrahal