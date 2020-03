M. Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice : «Préserver l’indépendance du magistrat»

La modernisation des outils de gestion des tribunaux administratifs ne relève plus d’un simple choix, mais bel et bien d’un impératif à mettre à exécution sans délai dans une perspective de généralisation du processus de numérisation.

C’est ce qu’a plaidé, hier, le ministre de la Justice, garde de Sceaux, Belkacem Zeghmati, qui a présidé une rencontre avec les présidents des tribunaux administratifs et des commissaires d’État, au siège de son département, en présence des directeurs centraux.

L’événement est une occasion pour établir un état des lieux sur le fonctionnement des tribunaux administratifs, et ce par la présentation d’exposés axés sur les préoccupations des magistrats, ainsi que leurs propositions pour combler les manquements constatés.

En effet, ce qui est gagé à travers cette concertation, la seconde du genre après celle de la semaine dernière avec les présidents de cours et les procureurs généraux, c’est surtout d’affiner la feuille de route du ministère et d’adapter son contenu au plan d’action du gouvernement.

M. Zeghmati fera savoir, à ce propos, que «la nouvelle vision du secteur en vue d’améliorer la qualité et le rendement de la profession judiciaire comprend une révision profonde du système de recrutement et de formation des magistrats, en prenant en considération la lourd héritage des années précédentes, dans le cadre d’une démarche qui se veut prospective pour une meilleure prise en charge des nouvelles exigences d’une justice de qualité, protectrice des droits et éradicatrice de toutes formes d’abus». Les actions envisagées dans ce cadre portent, notamment, indique-t-il, sur le reclassement des instances judiciaires, l’élaboration d’une nouvelle cartographie du secteur obéissant au principe de rationalisation de l’exploitation des ressources humaines et une maîtrise des dépenses.

À cela s’ajoute la révision des textes de loi, y compris celle régissant le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CNM), en sus de la promotion des règles d’éthique et de déontologie en tant que pilier d’une justice d’équité. «Il sera procédé à la mise en place d’une série de mécanismes garantissant l’indépendance du magistrat, son intégrité et son statut social», a encore précisé le ministre.



Plus de prérogatives aux commissaires d’État pour dénoncer la corruption



M. Zeghmati a annoncé que la révision du code de procédures civiles et administratives est déjà engagée, à la faveur de l’installation, mardi dernier, des plusieurs groupes de travail.

Il préconise ainsi la nécessité de conférer davantage de prérogatives aux commissaires d’État, afin de leur permettre d’aviser le parquet des crimes de corruption pouvant être constatés, lors du traitement des litiges administratifs, et leur offrir la possibilité de mettre en mouvement l’action publique s’agissant des crimes ayant conduit à la faillite d’entreprises et leur mise en liquidation par la justice.

L’autre raison rendant indispensable l’amendement du code de procédures civiles et administratives réside dans le fait que les décisions de justice, rendues définitivement après traitement des litiges, ne représentent, selon le ministre, que le faible taux de 35,15%, autrement dit la plupart des affaires sont rejetées, soit dans la forme, sinon dans le fond, a-t-il expliqué, se référant aux statistiques établies de 2015 à 2019.

Le ministre a également instruit les présidents des tribunaux administratifs de procéder à une évaluation du processus de modernisation des structures judiciaires en prévision de la généralisation de la numérisation. Cela obéit, a-t-il dit, à une démarche globale répondant aux attentes des magistrats, des justiciables, des avocats et de l’administration judiciaire.

«Depuis leur création, les tribunaux administratifs ne cessent d’être confrontés à la problématique de la ressource humaine, vu qu’en dépit du caractère très spécifique des affaires qui leur sont soumises, les magistrats désignés au niveau des institutions juridiques ne sont pourvus, dans la majorité des cas, d’aucune formation spécialisée», a déploré, par ailleurs, M. Zeghmati. Pourtant, fera-t-il observer, «d’importantes sommes ont été dépensées pour la formation des juges dans le traitement des affaires administratives, certaines sessions atteignant une durée d’une année».

Karim Aoudia