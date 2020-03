Handisport : Des athlètes distingués

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a distingué, hier au siège du ministère, les athlètes aux besoins spécifiques qualifiés aux jeux Paralympiques de Tokyo-2020 et récemment champions d'Afrique. La cérémonie de remise des prix, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, s'est déroulée, en présence du ministre du secteur et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, et du secrétaire d'État, chargé du Sport d'élite, Noureddine Morsli.

La sélection algérienne de handi-basket (messieurs) s'est qualifiée aux jeux Paralympiques de Tokyo-2020, en s'imposant devant le Maroc en finale du tournoi de qualification afro-paralympique, disputée hier à Johannesburg.

Les sélections nationales algériennes de goalball (messieurs et dames) sont montées encore une fois sur le trône africain, en remportant le Championnat d'Afrique à Port-Saïd en Égypte, mais ne sont pas encore qualifiées pour les jeux Paralympiques de Tokyo-2020.

Selon le règlement du tournoi qualificatif aux jeux Paralympiques, la compétition doit enregistrer un minimum de quatre équipes, ce qui n'est pas le cas du tournoi de Port-Saïd (Algérie, Égypte et Maroc).

Les champions d'Afrique ont saisi l'occasion pour informer le ministre de leurs préoccupations et problèmes auxquels ils font face au quotidien, et lors de la préparation des rendez-vous sportifs importants, à l'instar des jeux Paralympiques, prévus cet été à Tokyo (Japon).

Le ministre s'est engagé à trouver des solutions, en coordination avec les autorités locales, susceptibles de faciliter leur entraînement et préparatifs, en prévision des différents rendez-vous. «C'est un honneur pour moi de distinguer ces athlètes motivés, pour les bons résultats obtenus et leur qualification aux jeux Paralympiques. Ils sont la fierté de l'Algérie, dont nous inspirons la force de détermination, de résilience et de défi», a-t-il déclaré, affirmant que «le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les soutenir». Pour sa part, le Secrétaire d'État, chargé du Sport d'élite a indiqué que cette distinction «encouragera cette catégorie pour les prochaines compétitions. Ce sont, en effet, un exemple pour les générations futures et l'un des symboles de la patrie. Nous les aiderons à atteindre un haut niveau», a-t-il souligné. «Ce sport a honoré et tant donné pour l'Algérie, et son histoire reste une leçon à enseigner aux générations. À cet effet, nous leur souhaitons davantage de réussite et de courage pour les prochains rendez-vous sportifs», a-t-il poursuivi. De son côté, le capitaine de la sélection nationale du goal-ball, Mohamed Mokrane, a présenté ses sincères remerciements au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour cette distinction qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. Le champion d'Afrique a par ailleurs indiqué que «cet hommage est intervenu en temps opportun afin de faire part au premier responsable du secteur des différentes préoccupations sportives», ajoutant que «le problème le plus important auquel se heurte actuellement cette catégorie réside dans les préparatifs aux jeux Paralympiques, prévus cet été».

Pour sa part, la capitaine de la sélection du goal-ball (dames), Bakhta Benallou, a exprimé «sa joie de cette distinction qui la motivera davantage en vue d'atteindre les objectifs sportifs tracés».