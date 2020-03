Annaba : La mobilité en point de mire

Huit motos et quatre fauteuils roulants électriques ont été attribués, hier à Annaba, aux personnes à besoins spécifiques, leur permettant de se déplacer aisément. La cérémonie a été organisée à l’école pour enfants non-voyants Klai-Abdallah, à la cité Oued Forcha, en présence du wali, M. Djamel Eddine Brimi, et des cadres du secteur de la solidarité nationale et de l’action sociale. Les chaises roulantes ont été attribuées à des enfants, tandis que les huit motos sont attribuées aux adultes. Le wali s’est rendu au centre pour enfants assistés à Oued Forcha, où il leur a remis des présents, avant de se rendre à l’établissement pour personnes âgées de la Plaine Ouest, au chef-lieu de wilaya. Des pensionnaires de cet établissement ont été honorés par le chef de l’exécutif qui a évoqué les mesures prises pour se prémunir contre le Covid-19, avec l’installation d’une cellule de crise au niveau du cabinet et la fermeture du marché des véhicules et des oiseaux. B. G.