Projets de l’ANGEM : Un taux fixe réservé aux personnes aux besoins spécifiques

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé, hier, à partir de la wilaya d’Aïn Témouchent, la décision de consacrer un taux fixe des projets de l'ANGEM au profit des personnes à besoins spécifiques.

Lors d’une rencontre avec la société civile au village d’Ouled Djebara, dans la commune de Terga, la ministre a fait part de sa satisfaction devant les projets réussis de cette frange de la société.

«J’ai inspecté des projets réussis réalisés par des personnes handicapées. Je suis fière de cette volonté et cette détermination à relever les défis, et j'ai décidé, à cette occasion, de confier un taux fixe des projets de l'ANGEM à cette frange», a-t-elle indiqué. Mme Kawtar Krikou a ajouté que «dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le ministère pour intégrer les personnes aux besoins spécifiques dans le processus de développement, un taux des projets de l'ANGEM sera fixé et affecté aux handicapés, comme il est prévu leur accompagnement dans le domaine de la formation et la concrétisation de leurs projets sur le terrain».

La ministre a également annoncé que de «nouveaux accords seront bientôt conclus avec des départements ministériels visant à soutenir et à accompagner les personnes aux besoins spécifiques». En inspectant des projets de développement affectés par l'État au profit du douar Ouled Djebara, la ministre a souligné que son département «contribuera, au titre de ses prérogatives, à la prise en charge de couches vulnérables dans les zones d'ombre».

Elle a mis l’accent sur l'importance du travail sur le terrain, ainsi que l’implication de la société civile dans la réalisation de ces objectifs.

Le village d'Ouled Djebara, classé comme une région d’ombre, a bénéficié de dix opérations de développement, pour lesquelles 140 millions DA ont été alloués afin de concrétiser des projets de développement élaborés par les services de la wilaya au profit de 1.179 habitants de la même région, a-t-on indiqué.