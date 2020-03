Djelfa : Zakaria Ayad, un modèle de réussite dans la communication en ligne

Zakaria Takie Eddine Ayad (29 ans), un handicapé moteur jouissant d'une volonté et d'un courage inébranlables a réussi, grâce aussi à son caractère déterminé, à ouvrir un journal électronique dédié aux personnes aux besoins spécifiques.

«www.handicapeonline.com» est le site électronique créé depuis plus de cinq ans par cet enfant d’Ain Ouessara (100 km au nord de Djelfa) qui a refusé de faire de son handicap un motif de lamentation. Il a pu, à contrario se surpasser au point de se faire une place de choix dans le secteur très «select» des journaux en ligne. Ce site électronique, exclusivement dédié aux personnes aux besoins spécifiques, à leurs préoccupations et à leurs aspirations, a été créé par Zakaria en 2016, avec ses propres moyens et le soutien d’un groupe de jeunes du domaine qui l’on aidé, à titre bénévole, dans la concrétisation de cet idée, dont l’objectif principal, au-delà du gain financier, était plutôt de se constituer en porte-parole pour cette catégorie spécifique de la société.

Dans un entretien accordé à l’APS, à son domicile familial, Zakaria a particulièrement insisté sur le caractère «collectif» du succès de son projet. «Dès son lancement sur la toile, ce site électronique a bénéficié d’un important encouragement de la part de nombreuses personnes de plusieurs wilayas (Tlemcen, Sétif, entre autres), qui ont toutes contribuées à son enrichissement par des articles de qualité abordant différents sujets liés à cette catégorie», s’est-il félicité.

Encore plus, Zakaria est une plume féconde et talentueuse, dont les articles sont très suivis sur la toile. Il assure la couverture des événements dans sa ville, tout en n’hésitant pas à prendre activement part aux multiples campagnes de sensibilisation sur les accidents de la route, initiées par les services locaux de la Sûreté nationale, qui l’ont toujours encouragé dans son entreprise. «Mon staff rédactionnel est réparti sur tout le pays et je publie ses écrits sans restriction aucune. Le staff rédactionnel est entièrement composé de personnes aux besoins spécifiques dotées d’un niveau universitaire pour un bon nombre d’entre-eux», a-t-il souligné visiblement fier de ses correspondants virtuels.



Le rêve de développer le site en un portail électronique



Une réussite cachant toujours une autre, Zakaria Ayad, qui dispose de correspondants sur tout le territoire national, rêve de développer son site à l’avenir, en un portail dédié aux personnes aux besoins spécifiques.

Un rêve à sa portée, si l’on croit nombre de jeunes qui l’ont soutenu dans cette noble entreprise, à l’exemple de Zaidi Mohamed Cherif, un développeur web à la tête d’une entreprise spécialisée dans le domaine qui a aidé Zakaria dans le montage de son site. Il a affirmé à l’APS, que ce dernier est animé par une «volonté admirable qui peut le mener très loin dans le développement de son journal en ligne».

«J’ai l’intention de l’aider dans cette entreprise, qui est noble et honorable», a ajouté M. Zaidi, assurant qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assister techniquement son ami.

Le jeune Telli, un autre ami de Zakaria, également handicapé moteur, a également assuré son «soutien indéfectible» à ce dernier, car il s’intéresse à «une catégorie importante de la société», a-t-il soutenu. Se félicitant du travail accompli, ces dernières années, par Zakaria sur son site électronique, Fellah Mohamed, président de l'association «El Amel» pour la promotion des personnes handicapées à Ain Ouessara, a particulièrement souligné le rôle de ce journal en ligne dans «la promotion des activités des associations du domaine».

Il a en outre déploré le fait que le promoteur de ce site «ne soit pas associé aux couvertures de presse à l’échelle locale». Un fait corroboré par Zakaria lui-même qui a exprimé ses regrets que les «autorités locales ne m’invitent pas aux couvertures de presse relatives aux personnes aux besoins spécifiques», a-t-il déploré. Il s’est dit, néanmoins, heureux d’avoir été invité dernièrement par le ministère de la Communication pour prendre part au workshop sur l’information électronique ‘‘réalités et perspectives’’, organisé à l’Ecole supérieure des sciences de l’information et de la communication.

Pour clore son entretien avec l’APS, Zakaria a assuré que «le mot Mouâawak (handicapé) ne signifie pas quêter la pitié ou l'indulgence des autres et n'est en aucun cas un terme dévalorisant», car cela veut dire littéralement en arabe, a-t-il lancé non sans plaisanter, «citoyen ordinaire éprouvé par le destin». C’est une explication qui m’a été donné par le chef de l’unité de la protection civile de la ville de Hed Shari à Djelfa, a-t-il ajouté le sourire en coin dans sa boutade.