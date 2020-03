Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, Enseignements des handicapés : Le programme doit être perpétuellement réajusté

L’importance du programme adapté et perpétuellement réajusté de prise en charge des enfants souffrant d’une déficience mentale a été soulignée, hier à El-Tarf, par la Directrice locale de l’action sociale et la solidarité (DASS), à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.

Le programme a pour but de permettre, selon Anissa Djeriden, aux handicapés des classes spécialisées aménagées de la wilaya d’El Tarf, qui compte près de 140 autistes, de bénéficier de «compétences scolaires et sociales nécessaires à leur développement».

En plus de cinq structures d'intégration actuellement aménagées pour la prise en charge des enfants autistes, le secteur est appelé à renforcer ses structures, prochainement, par quatre nouvelles classes pour ce type de handicap, a ajouté Mme Djeriden, tout en insistant sur les efforts déployés par l’Etat pour assurer leur intégration et leur épanouissement par la mobilisation d’un personnel formé.

La wilaya d’El Tarf compte actuellement 14.532 handicapés, dont plus de 4.600 personnes handicapées à 100%, bénéficiant de l’augmentation de la prime forfaitaire de solidarité.

Lors de la cérémonie organisée à cette occasion au centre psychopédagogique d’El Tarf, des fauteuils roulants et des appareils auditifs ont été remis à leurs bénéficiaires en présence du wali, Harfouche Benarar, et de nombreux parents des personnes aux besoins spécifiques.

Des cadeaux symboliques et des diplômes de participation à diverses activités culturelles et compétitions sportives ont été également distribués dans une ambiance festive marquée, notamment, par l’annonce de la création de l’association de wilaya dédiée à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.