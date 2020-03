Fermeture des écoles : Les parents d’élèves satisfaits

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, plus de neuf millions d’élèves inscrits dans les trois paliers de l’éducation nationale sont, depuis jeudi dernier, en vacances. La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de fermer les écoles, les universités et les établissements de la formation professionnelle du 12 mars au 5 avril prochain a été saluée par la famille éducative.

Enseignants, parents d’élèves et syndicats sont unanimes quant à l’impérieuse nécessité de cette mesure. «C’est une excellente décision», a souligné Mme Djamila Khiar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, qui a insisté sur l’importance de cette mesure qui vient à point nommé.

Celle-ci est à même de contribuer, grandement, dans l’effort d’éviter la propagation du nouveau coronavirus dans notre pays, soutient-elle.

Pour sa part, M. Ali Benzina, président de l’Organisation nationale des parents d’élèves, a relevé, dans une déclaration à la presse, que l’organisation avait «recommandé l’anticipation des examens au vu d’un début de vacances prématuré».

Ce même responsable a mis l’accent sur l’impératif de «mesures d’urgence aux fins de vulgariser et d’informer davantage le citoyen sur la gravité du covid-19», d’autant que des parents et des enfants scolarisés sous-estiment la virulence de ce virus.

M. Benzina, qui met en exergue que la décision de recourir à la fermeture des établissements scolaires a été prise dans ce souci d’éviter les regroupements d’enfants, fait remarquer, cependant, qu'ils sortent dans la rue normalement, dans les parcs et jardins publics, et qu’ils vont chez leurs familles d’où toute l’importance d’optimiser le travail d’information et de sensibilisation. Les syndicats de l’éducation nationale ont également salué la décision du chef de l’Etat de fermer les établissements scolaires.

Le Cnapest a émis le même avis que l’Organisation nationale des parents d’élèves, à savoir l’impératif d’accompagner l’arrêt des cours par des campagnes d’information et de sensibilisation. Le SNTE met en avant l’importance d’éviter autant que possible les rassemblements.

Le SNAPAP qualifie de positive la décision. Tout comme les associations de parents d’élèves, de nombreux chefs de familles rencontrés jeudi dernier près d’un établissement scolaire à Kouba ont bien accueilli la nouvelle.

«C’est une très bonne chose», déclare une mère de famille, ajoutant que «cela devrait contribuer à éviter la contagion et par voie de conséquence, la propagation de ce virus».

Une interrogation demeure cependant, selon elle : «Comment connaître les résultats des élèves ? Et-est ce qu’il y aura, comme d’habitude, le traditionnel conseil des parents organisé à la fin de chaque trimestre ?» Un autre parent rassure, affirmant que «la période des évaluations est passée et la plupart des enfants ont eu toutes leurs notes.

C’est donc facile de calculer les moyennes». «En plus, s’il est une chose primordiale c’est bien la santé de nos enfants qui passe avant tout», dit-il.

Soraya Guemmouri