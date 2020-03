Centre d’appels du ministère de la santé : Le «3030» très sollicité

Les appels fusaient de toutes parts. La phrase la plus récurrente au cœur du staff de professionnel sur le pied de guerre était : Bonjour, vous êtes en communication avec un médecin du numéro vert 30 30. La plateforme téléphonique mise en place par le ministère de la Santé pour s’informer sur le Coronavirus, accessible à travers le numéro vert 30 30, connaît toujours la même «frénésie». En pénétrant au sein du «call center», on a pu constater, de prime abord, le ton grave de l’ensemble des médecins, attelés à réceptionner les milliers d’appels quotidiens. Disposés en «open space», ils sont, quotidiennement, en moyenne une vingtaine de médecins bénévoles sur le plateau technique. «Nous recevons un flux constant et impressionnant d’appels», révèle un ingénieur d’Algérie télécom en s’adressant à un de ses collègues.

Le Dr Ahmed Choukri, inspecteur à la Direction de santé et de la population de la wilaya d’Alger (DSP), confirme «l’explosion» du nombre d’appels depuis les dernières évolutions de la propagation du virus à l’échelle planétaire et en Algérie. «Nous avons été contactés, ce matin, par plusieurs personnes inquiètes se demandant quand est ce que l’ensemble des rotations aériennes avec l’Union européenne seraient suspendues. Les citoyens souhaitent entre autres, un contrôle plus rigoureux au niveau des frontières», a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il «ne faut surtout pas céder à la panique car les autorités compétentes suivent avec attention l’ensemble des évolutions et prennent en temps réels les mesures idoines». Le Dr Choukri a noté, par ailleurs, que l’écrasante majorité des appels concernent les symptômes du Covid-19. «Le Coronavirus est certes plus contagieux que la grippe. Néanmoins, il constitue un risque essentiellement pour les personnes âgées et vulnérables à l’image des hypertendus, des diabétiques, des asthmatiques et ceux ayant une immunité faible», souligne-t-il, ajoutant que la période d’incubation du virus se raccourcie. «Présentement, dit-il, elle est en moyenne de cinq jours». Après avoir marqué une pause pour aller se laver les mains, le médecin souligne qu’au début de la pandémie, la majorité des appels provenaient de l’ouest du pays, alors qu’actuellement un rééquilibrage s’opère. «Depuis quelques jours, nous recevons énormément d’appels en provenance de l’Est ainsi que du Sud du pays», affirme-t-il. Il met, en outre, en exergue le fait qu’énormément d’enfants contactent le numéro vert dans le but de s’informer. A quelques mètres de là, le Dr Baba Ali, de l’EHS Ait idir, a tenu à partager son expérience. Elle indique que la totalité des équipes médicales présentes dans ce centre sont des bénévoles. «Nous recevons, cependant, d’Algérie télécom des plateaux repas ainsi que des boissons chaudes. Les équipes du soir ne se reposent quasiment pas», assure-t-elle. Revenant sur l’importance de sensibiliser et de faire dans la prévention, le Dr Baba Ali fait savoir qu’il y a une conduite à tenir rigoureusement et en toute circonstance pour minimiser les risques. «Il faut se laver régulièrement les mains en privilégiant le savon, éviter de faire la bise ou de serrer les mains et, enfin, de consommer sans retenue de la vitamine C», insiste-t-elle, invitant les Algériens à éviter les lieux confinés. A ce moment, on assiste à un échange téléphonique entre un médecin et une citoyenne. Au bout du fil, Hakima, habitant Alger et âgée de 38 ans, semblait très inquiète. Elle présentait l’ensemble des symptômes d’un rhume aigu. le praticien, quelques questions précises, a tenu à la rassurer en lui affirmant que ses maux sont probablement une réaction allergique ayant un lien avec l’avènement du printemps.

Sami Kaidi