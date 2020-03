Lutte contre le Coronavirus, Le ministre des Transports et des Travaux publics : «toutes les mesures de précaution ont été prises»

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Farouk Chiali, a affirmé, hier, que les dispositions prises contre le coronavirus sont celles en usage partout à travers le monde. Il a assuré que la compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a pris des mesures drastiques, en suspendant les vols à destination de certains pays européens, comme l’Italie et l’Espagne, et réduit de 50% les vols vers la France.

M. Farouk Chiali a indiqué, en marge de la visite d’inspection qui l’a conduit au siège de la direction générale de la Société de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), que les gouvernements algérien et marocain ont décidé d’un commun accord de suspendre temporairement tous les vols à destination et au départ de l’Algérie et le Maroc.

Le premier responsable du secteur des transports a précisé que des mesures similaires ont été prises pour le transport maritime. «Nous sommes en contacts avancés avec les compagnies de transport maritime pour rapatrier nos citoyens bloqués en Europe.

Nous allons suspendre également tous les transports par cette voie jusqu’au 1er avril 2020 pour ne prendre aucun risque et éviter la propagation de ce virus», a-t-il révélé. Il ajoutera que d’autres mesures d’hygiène et de sécurité pour contrer le coronavirus seront prises durant le mois d’avril prochain en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. M. Chiali a indiqué que l’ensemble des dispositions concernant l’aspect sanitaire ont été prises par les sociétés de gestion de ports et aéroports au même titre que les compagnies nationales aériennes et maritimes. Il a relevé qu’un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière au niveau des aéroports et ports afin de prendre en charge, dans les conditions requises, les ressortissants algériens rapatriés. Interrogé sur les vols vers la Chine, le ministre a rappelé que la liaison aérienne entre Alger et Pékin est suspendue par mesure préventive temporaire en raison de la pandémie mais aussi pour absence de la demande des voyageurs des deux pays. Sur la possibilité de fermer l’espace aérien avec d’autres pays européen, il a déclaré que la décision de fermeture se fera en fonction de l’évolution de la situation. «Toutes les mesures de précaution ont été prises au niveau des aéroports algériens pour éviter la propagation du virus dans le pays, à l'instar de l'aéroport d'Annaba, qui a été doté d'un hall équipé de tous les dispositifs médicaux permettant de détecter les voyageurs susceptibles d'être mis en quarantaine», a-t-il soutenu.

Notant un développement qualitatif des prestations de cette entreprise qui a pris en considération les orientations du gouvernement, notamment en ce qui concerne le respect des mesures préventives pour faire face au coronavirus, le ministre des Travaux publics a indiqué que l'entreprise avait pris toutes les dispositions pour faire face à cette pandémie, en mettant en place un dispositif de désinfection dans les bus pour éviter la propagation de la contagion. Le ministre a rappelé les campagnes de sensibilisation menées par l'entreprise dans les bus et à travers toutes les stations pour sensibiliser les Algériens aux dangers de ce virus et leur communiquer les modes de prévention. Pour revenir à sa visite à l’Etusa, le ministre a rassuré les travailleurs de l’entreprise, affirmant que son département va accompagner l’entreprise dans son développement en la dotant de tous les moyens nécessaires afin de continuer à proposer un service de qualité aux voyageurs.

De son côté, le directeur général de l’ETUSA, Krim Yacine, a annoncé la réalisation d’un nouveau projet, en l’occurrence la création d’une nouvelle unité d’exploitation réseau au niveau de la commune de Baba Hacène.

«Celle-ci est composée d’un parc roulant de 60 autobus, dont 40 rénovés et 20 représentant de nouvelles acquisition de marque Mercedes, made in Bladi», a-t-il confié, signalant que cela permettra de desservir la zone ouest d’Alger, notamment Zeralda et les nouvelles villes, comme ce fut le cas pour l’unité d’exploitation de Rouiba, dotée de 50 autobus dans le but de couvrir la zone géographique de l’est d’Alger.

Mohamed Mendaci