Révision de la Constitution : Le projet prochainement soumis au débat

Les prochains jours seront marqués par l’amorce du débat sur la révision de la Constitution, un des plus grands chantiers lancés par le chef de l’Etat en janvier dernier.

La première mouture préparée par le groupe d’experts sera remise au chef de l’Etat prochainement. Suite à cela, cette première ébauche sera transmise à tous les acteurs politiques, les personnalités nationales, les responsables d’organisations nationales, journalistes et universitaires, pour enrichissement.

Il sera assuré une large diffusion de cette copie annonçant le début d’un débat, avec la participation et l’engagement du plus grand nombre d’Algériens.

L’objectif est de recueillir les avis et les propositions dans une action patriotique, pour l’élaboration d’une Constitution pérenne. Un texte qui posera les jalons d’un système politique à la hauteur des ambitions de l’Algérie et qui régira le pays pendant de longues années, sans qu’il soit nécessaire de recourir à chaque fois à des amendements.

Ce projet nécessite l’implication et l’adhésion des Algériens épris des valeurs démocratiques, républicaines, de liberté, de justice sociale pour bâtir un Etat de droit où tout est régi et régulé par la loi qui est au-dessus de tous.

L’enjeu est aussi l’édification d’une République moderne dans le cadre des valeurs authentiques et identitaires du pays.

Les plus hautes autorités du pays ont affiché leur volonté et détermination à conduire cet immense projet à son terme.

Elles affichent une disponibilité à répondre à toutes les interrogations des citoyens sur ce chantier qui engage l’avenir de plusieurs générations.

Le chef de l’Etat a rappelé que tout passera par le dialogue et la concertation avec toutes les bonnes volontés. C’est dans un esprit démocratique, de fraternité et de transparence que se déroulera dans les prochains jours le débat autour de la première mouture de la Constitution qui sera soumise à un référendum.

Le débat, qui sera la première étape dans le processus du changement radical et profond souhaité et demandé par tous les citoyens, portera sur toutes les questions, points et chapitres énoncés dans le projet.

Aucun sujet n’est tabou et le groupe d’experts qui reprendra le travail juste après reste ouvert à toutes les propositions et idées émises par les acteurs politiques et la société civile ainsi que les citoyens. L’instauration d’une nouvelle République devra aboutir à la séparation des pouvoirs et à la concrétisation des attentes du peuple, qui aspire à un changement profond et radical et à opérer une rupture avec les pratiques de l’ancien système qui a failli conduire à l’effondrement de l’Algérie en tant qu'Etat et nation.

M. Oumalek