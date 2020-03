Dialogue et concertation : Le ministre du Travail reçoit des délégations du FCE et du SNAPO

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu des délégations du Forum des chefs d'entreprise (FCE) et du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), dans le cadre des démarches «tendant à faire du dialogue et de la concertation avec les organisations syndicales un outil de cohésion sociale et de développement», a indiqué un communiqué du ministère. Ces rencontres de concertations avec les différents partenaires sociaux constituent un «espace idoine pour le dialogue, en ce sens qu'il permet de soulever les différentes préoccupations et rechercher les solutions aux problèmes posés», a affirmé le ministre. Dans ce cadre, le ministère a rappelé à l'ensemble des partenaires sociaux que ses services «demeurent à la disposition des organisations syndicales et de tous les partenaires sociaux dans toutes les étapes d'exécution des relations de travail», a conclu le communiqué.