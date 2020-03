FNA : Ouvrir un dialogue au sein du Hirak

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé, hier à Constantine, à l'ouverture d'un dialogue au sein du Hirak, en adoptant des démarches et positions «logiques et réfléchies» au service du pays et du peuple.

S’exprimant lors d'une conférence régionale des responsables des bureaux de wilayas de l’Est du pays de sa formation politique, M. Touati a appelé à «l’ouverture d’un dialogue au sein du Hirak impliquant toutes les couches de la société pour éviter toute tentative de division», plaidant pour «l’adoption de démarches et de positions logiques et réfléchies au service du pays et du peuple». Le président du FNA a appelé, dans ce cadre, à «l’organisation de rencontres de concertation à tous les niveaux, des communes jusqu’à la présidence de la République, pour discuter de la situation actuelle du pays, et élaborer des recommandations à mettre en exécution pour préserver la souveraineté nationale». M. Touati a indiqué que le FNA se positionne dans la catégorie de «l’opposition constructive» et «n’a jamais cessé de défendre l’égalité et la justice pour tous les citoyens».

Le Hirak, qui est une «expression populaire», constitue également une «soupape de sécurité» pour l’Algérie qui traverse une situation critique, a considéré le responsable du FNA. Appelant à «œuvrer pour rendre la parole au peuple», le président du FNA a indiqué qu’il faut «aller sur le terrain et voir la vie du citoyen vulnérable pour pouvoir solutionner les problèmes sociaux de l’heure qui se posent avec acuité, comme la pauvreté et le chômage».

M. Touati, qui s’est longuement étalé sur l’histoire révolutionnaire de l’Algérie, a insisté sur l’urgence de préserver les acquis de l’indépendance et de lutter contre les tentatives de pillage des richesses du pays.