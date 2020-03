Mouvement El-Bina : Appel à une conférence regroupant les forces politiques

Le mouvement «El Bina» a appelé, hier à partir d’Oran, à une conférence nationale regroupant toutes les forces politiques pour examiner la situation du pays et faire face aux différents défis.

Le vice-président du mouvement, Ahmed Dane, a indiqué, lors d’une rencontre régionale des structures du parti dans l’Ouest du pays, que sa formation appelle la classe politique, les partis et la société civile à une conférence conjointe «pour mettre fin à la haine et se regrouper afin de faire face aux défis» et «laisser les différends de côté afin de servir l'intérêt national».

M. Dane a ajouté que le mouvement est favorable à une initiative afin d’assumer une responsabilité conjointe pour l'avenir de l'Algérie et «pour assurer le passage à un avenir sûr, permettant à tous une compétition politique et économique saine». Dans le même contexte, il a cité les défis menaçant le pays comme la propagation du coronavirus et la crise économique, provoquée par la baisse des cours du pétrole et autres.

Par ailleurs, M. Dane a exhorté ses militants à contribuer à une large diffusion de la nouvelle mouture de la Constitution, et ce, dans un souci de son enrichissement lors des meetings, au niveau des universités et par les élites, «afin que toutes les préoccupations, les opinions et les idées des différentes couches soient exprimées et levées». Concernant la nouvelle loi électorale attendue par la classe politique, Ahmed Dane a assuré que sa formation présentera des propositions à ce sujet, «d'autant, a-t-il précisé, que l'ancienne loi ne garantissait pas l'intégrité et les conditions de concurrence».

«El Bina contribuera au changement de la carte politique du pays», a assuré M. Dane.