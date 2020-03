Renforcement de l’unité nationale et de la sécurité démocratique : L’ANIE instaure deux distinctions

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) Mohamed Charfi a annoncé hier à Ghardaïa l’instauration de deux distinctions pour récompenser ceux qui œuvrent au renforcement de l’unité nationale et la sécurité démocratique.

S’exprimant lors d’une rencontre avec le tissu associatif des wilayas du Sud, M. Charfi a indiqué que «l’Autorité nationale indépendante des élections a décidé de créer une distinction pour primer ceux ou celles qui œuvrent à consolider la fraternité entre les Algériens et l’unité nationale, appelée «Prix de la fraternité entre les Algériens», ainsi que le prix de la «Sécurité démocratique» pour renforcer et consolider le processus démocratique de l’Algérie nouvelle. «Ces deux distinctions visent à bannir la haine et encourager la fraternité entre les citoyens afin de consolider l’unité nationale dans le cadre démocratique, de façon à répondre aux aspirations du peuple algérien», a-t-il souligné.

Le président de l’ANIE a rappelé les acquis enregistrés dans l'action démocratique en Algérie et appelé au renforcement de l’unité nationale par le dialogue et la concertation pour la construction de l’Algérie nouvelle.

Auparavant le président de l’ANIE a tenu une réunion avec les notables des régions de Daya Ben Dahoua, Metlili et les membres de la fondation des Chaânba, avant de se réunir avec les membres du Baabderrahmane Korti, une instance sociale de la communauté du rite Ibadite de Ghardaïa.