Le président de l’ANIE : L’élection présidentielle a été salvatrice pour l’Algérie

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, vendredi à Ghardaïa, que l’élection présidentielle du 12 décembre dernier a été salvatrice pour l’Algérie.

S’exprimant lors d’une cérémonie qui honore les mérites des coordinateurs de l’ANIE des wilayas d’Ouargla, Laghouat et Ghardaïa ainsi que les délégués communaux de la wilaya de Ghardaïa, M. Charfi a rappelé succinctement les missions de l’Instance qu’il dirige, en soulignant sa disponibilité à contribuer au renforcement du processus démocratique de l’Algérie nouvelle. Pour le président de l’ANIE, «il convient, aux cadres de l’ANIE, de se préparer avec abnégation et d’être au diapason des conditions exigées en matière de transparence et de respect des règles démocratiques aux prochaines échéances, en l’occurrence la révision de la Constitution, l’organisation du prochain référendum sur la nouvelle Constitution et, enfin, la préparation des élections législatives et communales». Parlant du Hirak, Charfi a estimé que ce mouvement «Hirak» est «un prolongement de la révolution du 1er Novembre» et «un acquis pour le peuple algérien», il constitue, a-t-il ajouté, «une force de changement et de propositions pour l’édification d’un Etat démocratique». «L’Anie est issue du Hirak, j’encourage ce mouvement pour construire une Algérie forte», a-t-il souligné, soutenant que ce mouvement, qui est issu du peuple et défend les intérêts du peuple algérien, constitue une force pour construire une nouvelle Algérie démocratique. Nous devons préserver cet acquis «Hirak» immunisé contre toute infiltration, il est au service du peuple algérien, a-t-il conclu.

Auparavant, M. Charfi s’est réuni à huis clos avec les cadres et membres locaux de l’ANIE avant de rencontrer tard dans la soirée les notables de la région de Daya Ben Dahoua. Le chef de l’ANIE devait également rencontrer hier les notables de la région de Metlili et les membres de la Fondation des Chaânba avant de se réunir avec les membres du Korti, une instance sociale de la communauté du rite Ibadite de Ghardaïa.