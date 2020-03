Caisse nationale de mutualité agricole : De nouvelles perspectives

Dans le cadre de la continuité de la stratégie de la CNMA reposant sur le rapprochement avec les agriculteurs, éleveurs et femmes rurales, un Centre de formation et de services polyvalents abritant le nouveau siège de la CRMA d’Oran a été inauguré, mercredi dernier, par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles. Etaient présents, des agriculteurs de la wilaya, des sociétaires de CRMA et des représentants de la corporation agricole, des présidents de conseils d'administration des CRMA, du directeur des services agricoles de la wilaya, des investisseurs de l’agroalimentaire et agricoles. De nombreux sièges régionaux de la CNMA ont bénéficié durant cet exercice d’opération de réhabilitation et de réaménagement. Une action stratégique visant à assurer une prise en charge idoine des adhérents sociétaires et assurés de la CNMA et des CRMA, axée prioritairement sur la modernisation du management de la CNMA, l’accueil et les prestations, l’adaptation des techniques d’assurance à la spécificité de chaque région, afin d’impulser une nouvelle image de la mutualité agricole, et de permettre aux gestionnaires des CRMA de confirmer leur volonté d’adhérer aux objectifs du groupe. La région ouest compte actuellement 23 caisses régionales et plus de 230 agences locales, couvrant ainsi 10 wilayas limitrophes. Ce centre de formation et de services polyvalents, un concept CNMA dit «Maison de l’agriculteur» est doté de toutes les technologies nécessaires pour une formation de haut niveau. Il sera dédié aux agriculteurs et éleveurs soucieux d’améliorer leurs connaissances techniques dans le domaine des productions animales et végétales, ainsi qu’aux personnels des CRMA pour des formations en techniques d’assurances. Le Centre se présente en tant qu’outil de développement académique destiné à l’accompagnement de la corporation agricole. Les formations sont assurées par des techniciens issus d’instituts techniques agricoles qui accompagnent la CNMA dans ses activités sur le terrain. Transformateurs, agro-industriels et investisseurs du secteur agricole bénéficieront auprès de ce centre de formations adaptées et à la carte. D’autres centres de formation verront le jour dans les wilayas d'Ouargla et de Batna, dotés des mêmes technologies et mis au service des populations du Sud et de l’Est. A travers cette dynamique sur le terrain et dans les exploitations agricoles, la CNMA a pour objectif d’offrir un cadre propice aux enfants d’agriculteurs et de femmes rurales par une formation basée sur les nouvelles technologies agricoles ainsi qu’un accompagnement sur le terrain, en vue de préparer la relève et de les encourager à l’utilisation d’outils modernes par l’usage de la numérisation et la digitalisation. Ces formations permettront de pallier les contraintes rencontrées sur le terrain, à savoir la main-d’œuvre qualifiée, et pourquoi pas permettre l’accès à une formation plus en adéquation, à savoir un baccalauréat agricole destiné prioritairement aux enfants d’agriculteurs et aux petits ruraux.