Batna : Un mort et sept blessés dans une collision

Une personne a trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu sur la RN 31, dans la daïra de Tazoult (wilaya de Batna), a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile.

Une collision entre deux véhicules touristiques a causé vendredi soir le décès d'un jeune homme de 34 ans et des blessures de divers degrés à sept autres personnes âgées entre 18 mois et 46 ans, a précisé la cellule d'information et de communication de ce corps constitué.

L'ensemble des blessés a été secouru sur place par des médecins de la protection civile avant leur évacuation au service des urgences médicales du Centre hospitalo-universitaire (CHU), sis au chef-lieu de wilaya, a ajouté la même source.

Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents, afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.