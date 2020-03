Accidents de la route : 9 morts et 22 blessés ces dernières 48 heures

Neuf personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi par les services de la Protection civile. Par ailleurs, deux personnes qui ont inhalé du monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'intérieur de leur domicile, sont décédées dans la commune de Souk Ahras, note la même source. En revanche, 14 autres personnes incommodées par le même gaz toxique émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-bains ont pu être sauvées par les secours de la Protection civile qui leur ont prodigué les soins de première urgence dans les wilayas de Souk Ahras, Médéa, Sétif, Constantine, Djelfa et Naâma.

Les unités de la Protection civile sont également intervenues pour procéder à l'extinction de 10 incendies urbains et divers, à travers les wilayas de Boumerdes, Blida, Tiaret, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Annaba, Tamanrasset et Tindouf.

Une personne a été atteinte de brûlures de 2e degré dans un incendie qui s'est déclaré dans un appartement sis au lieu-dit Hai Boukantas, dans la commune et daïra d'Annaba, alors que deux autres personnes ont été sujettes à un gêne respiratoire dans un sinistre survenu dans une habitation sise au lieu-dit Hai El Salaka, dans la commune et daïra de Tindouf.