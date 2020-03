Draria : Deux cambrioleurs arrêtés

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de deux individus impliqués dans le cambriolage de deux locaux commerciaux à Draria (Alger Ouest), a indiqué hier un communiqué de ces services. Cette opération intervient suite à une patrouille de contrôle menée par la brigade de la Police judiciaire de la circonscription administrative de Draria qui ont remarqué et arrêté sur le champ ces deux individus en fuite. Après une série d'investigations, il s'est avéré que deux locaux ont été cambriolés dans la même localité, a précisé le communiqué. Au niveau du premier local, trois téléphones portables, 12 cartes de recharge d'une valeur globale de 9.000 DA et de 5,1 millions de centimes en liquide ont été volés alors que le second cambriolage, ils se sont emparés de 4 millions de centimes en liquide, a indiqué la source. Les deux mis en cause ont reconnu leurs actes, ce qui a permis aux éléments de la police de récupérer une partie des objets volés (deux téléphones portables et 12 cartes de recharge). Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.