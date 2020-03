Bataille rangée à Birtouta : Cinq blessés, dont un policier

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées lors d'une bataille rangée survenue vendredi entre deux groupes d'individus à Birtouta (Alger), a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le policier a été touché par un projectile à la tête, les personnes blessées ont pu quitter l’hôpital, a précisé la même source, ajoutant qu’un incendie partiel d’un véhicule de police, causé par un fumigène, a été également enregistré.

Par ailleurs, hier à 1h30 du matin, l’admission à l’hôpital d’un citoyen, présentant une blessure balistique survenue dans des circonstances indéterminées, a été enregistré, qui fort heureusement se trouve hors de danger.

L’enquête en cours du Procureur de la République déterminera les circonstances de la dite blessure, a relevé la même source.

Les faits se sont déroulés vendredi, lorsqu’un citoyen a avisé la Sûreté de wilaya d'Alger du déclenchement d'une bataille rangée entre deux groupes d'individus constitués d’une trentaine de personnes dans une cité à Birtouta.

Aussitôt avisés, les services de police se sont déplacés sur les lieux et à leur vue, l’ensemble des deux groupes antagonistes a pris la fuite sans pour autant utiliser avant de s’enfuir, des cocktails Molotov, desmoyens pyrotechniques, des jets de pierres et même d’arme blanche. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont usé de moyens conventionnels pour repousser les agresseurs et les disperser aux fins d’un retour au calme.

La situation a été rétablie à 23h30.