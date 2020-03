Jijel : Une caravane médicale dans les zones enclavées

Une caravane médicale composée d'une trentaine de médecins de l’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia s’est rendue hier dans la commune de Ghebala (70 km à l'est de Jijel) afin de prendre en charge les populations des zones enclavées, a-t-on appris auprès du directeur de cet établissement de santé, Hamid Bouhadja.

Cette initiative qui a profité à plus de 500 personnes a été marquée par la mobilisation d’importants moyens humains et matériels mobilisés pour sa réussite et la participation de 27 médecins dont 14 spécialistes, en plus de 20 paramédicaux et d’une commission administrative, a affirmé le même responsable à l’APS.

Parallèlement à cette caravane qui a fait une halte à la place publique de la commune de Ghebala, une deuxième équipe médicale itinérante s’est déplacée aux mechtas et zones enclavées de cette localité, dont les régions de Kliâ Ediss et de Béni Mouaia, afin de fournir les soins nécessaires et autres prestations sanitaires à la population locale, a-t-il ajouté. Selon le chargé de communication de la caravane médicale, Zineddine Achouche, le programme tracé, baptisé El Anouar, permet au staff médical d'effectuer des consultations gratuites et spécialisées, notamment en cardiologie, gynécologie, pédiatrie et en urologie, entre autres, en plus de soins dentaires. Pour ce faire, la caravane s’est dotée de tous les équipements nécessités par un hôpital ambulant, mais aussi du matériel de laboratoire d’analyses et de radiologie, a-t-il ajouté. En plus d’avoir transféré un retraité requérant des soins plus approfondis à l’hôpital d’El Milia, l’équipe médicale, composée des chirurgiens Belouche Lakdhar et Houar Mounira, et du chef de service de chirurgie Bouchebat Riad, a enlevé une tumeur bénigne de 300 grammes de la tête d’un malade âgé de 55 ans.