Oran : Lutte contre les constructions illicites

A l’issue d’une réunion de la commission sécuritaire de la wilaya d’Oran, il a été décidé de mettre en place un système sécuritaire de surveillance spécial dans de nombreuses zones pour freiner la prolifération des constructions illicites.

Cette réunion qui s’est tenue en fin de semaine dernière a regroupé les chefs de daïras et les représentants des services de sécurité. Dans un communiqué rendu public, les autorités locales ont indiqué que «les constructions illicites ne peuvent en aucune manière constituer une alternative ou un moyen pour bénéficier d’un logement social destiné aux franges aux ressources limitées, les occupants des habitations menaçant ruine et les postulants recensés». Le document souligne que les constructions illicites connaissent une prolifération inquiétante au détriment des terres domaniales et des superficies forestières dans de nombreuses communes côtières ainsi que les localités El Hassi et Coca qui relèvent de la délégation de Bouâmama. Il y a deux années, un rapport des services de la Direction de l’urbanisme et de la construction avait tiré la sonnette d’alarme sur la poussée des constructions illicites en dépit des grands efforts déployés par l’Etat pour leur éradication. Le document fait état de 41.000 constructions illicites réparties sur 13 communes. Le quartier des Planteurs relevant du secteur urbain Sidi El Houari abrite 20.000 habitations, sachant que ce quartier a bénéficié d’un programme spécial de 12.000 logements lancé en 2001 qui a permis le relogement de 4.000 familles jusqu’à l’année 2015. Les 6.000 logements restants sont en cours de réalisation dans les communes d’Oued Tlélat, Misserghine et Aïn El Bia. Le rapport indique que 21.089 baraques et constructions illicites ont été érigées dans 47 localités réparties entre 13 communes à leur tête Sidi Chahmi avec 1.653 habitations, Es Sénia (2012), Mers El Kébir (931) et Aïn El Biya (380). 25 bidonvilles abritant 15.058 habitations ont été éradiqués.

Les plus importantes opérations ont été menées dans les localités de Hassi Bounif qui a vu la démolition de 3.000 constructions dont les occupants ont été relogés et à Sidi El Bachir. Vient ensuite, le quartier des Planteurs qui a vu le relogement de 4.000 familles et les douars appelés Virage à Aïn El Baïda, Douma et la ferme de Khmisti ainsi que le bidonville qui avait poussé près de l’hôtel Hayat Regency. Ces démolitions ont permis de récupérer d’importantes superficies. Dans de nombreux cas, le recours à ces pratiques vise à bénéficier de relogement au détriment des personnes qui ouvrent légalement droit à l’aide de l’Etat en matière de l’habitat social.

Amel Saher