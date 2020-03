Ghardaïa : Report de la fête nationale du tapis

La 51e édition de la fête nationale du tapis, prévue du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa (600 km au sud d'Alger), a été reportée sine die, a-t-on appris samedi auprès des responsables de la wilaya. Le report de cette manifestation artisanale, économique et culturelle a été décidé «par mesure préventive contre la propagation du coronavirus Covid-19 et conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a expliqué à l'APS le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani. «La nouvelle date de l'organisation de cette fête nationale sera annoncée ultérieurement», a-t-il assuré. Plus d'une centaine d'exposants spécialisés dans l'artisanat, notamment le tapis, des différentes wilayas du pays devaient participer à cet événement, organisé sous le thème : «Le tapis symbole d'une culture et d'une identité»', initié annuellement par les secteurs de l'artisanat, du tourisme et de la culture.