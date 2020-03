Grand angle : Neuf années de trop

Les délégations militaires turque et russe se sont mises d'accord sur davantage de détails concernant le cessez-le-feu, convenu le 5 mars entre les dirigeants des deux pays, dans la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, a déclaré vendredi le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, selon les médias. Cet accord vient en fait conforter l’analyse de Fabrice Balanche, géographe et éminent spécialiste de la géographie du Moyen-Orient et tout particulièrement de la Syrie et du Liban, qui a récemment déclaré qu’après neuf années de guerre en Syrie, la Russie et la Turquie se partagent le terrain. Mais, pour ce spécialiste qui s’est livré à la revue Conflits, l’année 2020 sera sans nul doute la dernière année de combat, car Damas et ses alliés approchent de la victoire finale. Pourtant, cet optimisme n’est pas partagé par le Secrétaire général de l’ONU. Antonio Guterres a estimé, dans une récente déclaration, que «la paix reste encore beaucoup trop insaisissable». Il n’en reste pas moins que pour le patron de l’ONU, la guerre en Syrie ne peut plus continuer. Et son message sur la situation qui prévaut dans ce pays après neuf ans de conflit ne peut pas être plus clair : «Nous ne pouvons pas laisser la dixième année se traduire par le même carnage, le même mépris des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la même inhumanité.» Pour ce faire, il estime que des étapes doivent être réalisées. «Premièrement, le protocole additionnel du 5 mars au mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib, conclu entre la Russie et la Turquie, doit conduire à une cessation durable des hostilités qui ouvre la voie à un cessez-le-feu permanent à l'échelle nationale», a rappelé M. Guterres. «Deuxièmement, les parties doivent revenir au processus politique facilité par les Nations unies, mandaté par la résolution 2254 (2015), qui reste la seule voie viable pour mettre fin au conflit et offrir une paix durable au peuple syrien», a-t-il ajouté. Reste aussi qu’entre le vouloir du SG de l’ONU et son pouvoir, il y a malheureusement une marge de manœuvre sur laquelle il n’a aucune possibilité d’agir et qui est exploitée par d’autres acteurs qui sont les véritables maîtres du jeu syrien.

Nadia K.