Covid-19 : M. Ammar Belhimer met en place une cellule permanente de veille et de suivi

"En application de l’instruction de M. le Président de la République de prendre toutes les dispositions pour faire face aux risques de propagation du Coronavirus +Covid-19+ et de déployer l’ensemble des moyens nécessaires afin de protéger nos concitoyens et conformément à la mise en œuvre du dispositif national de prévention et de lutte contre la propagation de ce virus, arrêté par M. le Premier ministre, une cellule permanente de veille et de suivi a été installée auprès du ministère de la Communication",

précise la même source.Présidée par la directrice des Medias en sa qualité de "point focal du comité multisectoriel (COM-PSL Covid-19)", cette cellule "sera fonctionnelle de manière permanente, y compris les vendredi et samedi",

ajoute le communiqué.La cellule sera chargée notamment de "recueillir l'ensemble des informations (presse écrite, audiovisuelle, sites électroniques, etc. ), relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation du Covid-19, d'établir un rapport quotidien à transmettre au secrétariat général, de la prise en charge des demandes émanant des institutions et organismes en termes de sensibilisation, d’information et de communication, et de proposer toutes actions visant à améliorer la prise en charge du volet communication", souligne la même source.

Le calendrier de permanence de ladite cellule est "arrêté jusqu’au 31 mars 2020 dans une première phase", note-t-on. (APS)