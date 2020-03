Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné samedi des instructions aux ministres des Affaires étrangères et des Travaux publics et des Transports, pour le recensement et la prise en charge des algériens bloqués à l'aéroport de Casablanca au Maroc en prévision de leur rapatriement vers l'Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence.

PUBLIE LE : 14-03-2020 | 15:22