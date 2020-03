Suspension des liaisons aériennes entre l'Algérie et le Maroc: Les algériens bloqués à l'aéroport de Casablanca rapatriés samedi ou dimanche

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite au siège de l'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), le ministre a indiqué que "l'ambassade d'Algérie au Maroc a été chargée d'arrêter la liste des Algériens désirant retourner au pays", relevant que ces ressortissants algériens seront transportés directement vers Alger ou après escale à Tunis.

Le ministère des Travaux publics et des Transports a coordonné avec le ministère des Affaires étrangères et la direction d'Air Algérie pour prendre les mesures nécessaires à l'effet de rapatrier les Algériens établis au Maroc. Les gouvernements algérien et marocain ont décidé, jeudi soir, de suspendre temporairement leurs liaisons aériennes comme mesure "préventive" contre la propagation du nouveau coronavirus.Le Maroc a enregistré à ce jour 8 cas de coronavirus confirmés.

Pour sa part, l'Algérie a enregistré 37 cas de coronavirus et 3 décès. Par ailleurs, M. Chiali a fait savoir que toutes les mesures préventives

pour faire face à la pandémie de Coronavirus avaient été prise, et ce à travers "la suspension à titre provisoire de certains vols vers l'Espagne et l'Italie, outre la réduction à hauteur de 50% des vols à destination de France".

Rappelant que les mêmes dispositions ont été prises pour les liaisons maritimes, le ministre a rassuré que son secteur était en contact avec les compagnies de navigation maritime pour le rapatriement des algériens bloqués à l'étranger.

Les mesures de suspension des liaisons aériennes et maritimes prendront fin début avril prochain, a-t-il fait savoir. Evoquant les voyages entre l'Algérie et la Chine, le premier responsable du secteur a assuré qu'il "n'y a pas de vols entre les deux pays faute de

voyageurs à l'aller comme au retour".Rappelant que toutes les mesures préventives ont été prises au niveau des aéroports afin d'éviter la propagation du Coronavirus en Algérie, le ministre a cité l'exemple de l'aéroport d'Annaba qui a été doté de tous les équipements médicaux permettant la mise en quarantaine des voyageurs suspectés d'être atteints du coronavirus. (APS)