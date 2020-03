Noureddine Morceli : «Des cadres qualifiés pour la maintenance des infrastructures»

«L'Etat a dépensé des sommes faramineuses pour la construction des infrastructures sportives et la réhabilitation d'autres. Il faut des cadres qualifiés et expérimentés pour la maintenance et la préservation de ces sites», a déclaré M. Morceli, lors d'un point de presse animé à l'issue d'une visite d'inspection à l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, au stade d'athlétisme «Sato» et au Centre des fédérations sportives de Dely Ibrahim.

Le complexe Mohamed-Boudiaf bénéficie de la réhabilitation de certaines de ses unités, dans le cadre d'un projet global touchant toute l'infrastructure du site et sa piste d'athlétisme qui avaient pris un coup de vieux. «A l'occasion de la tenue du Championnat d'Afrique d'athlétisme en juin prochain à Alger, les pouvoirs publics ont profité de l'occasion pour moderniser ce site dont la piste d'athlétisme, qui n'a pas été renouvelée depuis 2003, se trouve dans un piteux état.

Une situation qui a contraint plusieurs athlètes à refuser de s'y entraîner ou d'y disputer des compétitions par crainte de contracter des blessures. Les travaux avancent bien et l'enceinte sportive sera prête pour le rendez-vous africain», a indiqué M. Morceli, insistant pour que l'athlétisme algérien «recouvre ses années de gloire», après avoir ramené au pays un total de 14 médailles mondiales (juniors et seniors) et 11 autres olympiques. Selon l'ancien champion olympique, les infrastructures sportives participent grandement à l'émancipation des talents, à l'obtention de résultats et à l'amélioration du niveau de pratique et des performances.

«Le haut niveau passe par la bonne prise en charge des infrastructures sportives qui doivent être de niveau mondial pour l'image de l'Algérie, rouvrir celles qui sont fermées et refaire celles qui sont dans un état délabré», a souligné Morceli.

Il a visité à la fin le Centre des fédérations sportives où siègent plusieurs instances fédérales dont l'état laisse à désirer, ce qui ne permet pas à ses locataires de travailler dans de bonnes conditions.

«La réussite des fédérations débute par un bon siège, et les conditions dans lesquelles ces fédérations travaillent sont très difficiles. Nous souhaitons les voir dans une meilleure situation, pourquoi pas leur construire un building qui les regrouperaient toutes. Nous allons travailler avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour améliorer les conditions de travail de ces fédérations et leurs cadres», a conclu M. Noureddine Morceli.