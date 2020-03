MM. Boukadoum et Le Drian coprésident la 6e session du COMEFA : La coopération économique et commerciale passée en revue

Cette réunion, tenue moins de deux mois après la visite du chef de la diplomatie française à Alger, effectuée le 21 janvier 2020, et au cours de laquelle M. Le Drian avait souligné la volonté de son pays de «travailler avec le nouveau gouvernement» et «d'ouvrir une nouvelle phase dans ses relations bilatérales avec l'Algérie», tout en soulignant la volonté partagée par les deux pays «de rengager leurs échanges au plus haut niveau (...) afin de lancer une nouvelle dynamique dans tous les secteurs de coopération», a été l'occasion de faire le point sur l'ensemble des dossiers concernant la coopération économique et commerciale liant les deux pays, notamment les projets de partenariats bilatéraux dans le domaine des finances et de l'investissement, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et l'agroalimentaire ou encore les secteurs des nouvelles technologies et du tourisme. Il est à rappeler que la 5e session du COMEFA s’était tenue à Paris, au mois d’octobre 2018.

C’est dire que les deux parties ont la ferme volonté de rattraper le retard mis dans la mise en œuvre de ce qui avait été décidé à cette occasion en tenant compte des changements intervenus depuis en Algérie. En recevant le chef de la diplomatie française en janvier, le président Tebboune avait fait part de sa volonté de diversifier l'économie du pays conformément aux aspirations exprimées par les Algériens. Cette session a permis aussi de mettre en perspective les projets d'accords à l'ordre du jour de la 5e session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN), conformément à l'agenda politique convenu entre l'Algérie et la France pour le premier semestre de l'année en cours. L’actualité internationale, et notamment les questions régionales, a été évoquée, en marge de cette réunion. Les deux chefs de la diplomatie, qui avaient indiqué en janvier vouloir coordonner leurs efforts, notamment sur le dossier libyen, ont échangé de nouveau sur cette question. Les derniers développements ont été évoqués. La situation au Sahel et au Mali n’a pas été en reste. MM Boukadoum et Le Drian ont également échangé leur point de vue sur la question du Sahara occidental et les derniers développements au Moyen-Orient.

Nadia Kerraz