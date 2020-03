Ministère de la santé : L’ajournement des voyages à l’étranger recommandé

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar, a recommandé aux Algériens d’ajourner leurs déplacements de et vers l’étranger, afin de réduire le risque de propagation du coronavirus. Lors d’une conférence de presse, animée, jeudi, avec des médecins, Dr Djamel Fourar a rappelé que la propagation de l'épidémie de coronavirus en Algérie est due à des cas «importés», et a précisé que le ministère conseille aux citoyens devant se rendre dans les pays où cette épidémie est active, de différer leur voyage. En ce qui concerne les ressortissants algériens voulant se rendre au pays, il ajoute que le ministère leur recommande d’ajourner les visites, sauf en cas de nécessité absolue.

Deux décès enregistrés

Il fait savoir que cinq nouveaux cas ont été enregistrés, jeudi, dont un décès. Une deuxième victime a été confirmée dans la soirée de la même journée, en sus de deux nouvelles contaminations, ce qui porte le nombre total à 26 cas confirmés, dont la majorité des cas sont d'une même famille à Blida. Pour les nouveaux cas, il s’agit, selon le directeur de la prévention, de deux personnes qui résident en France, dont un cas a été enregistré à Souk Ahras et un autre à Tizi Ouzou. Quant aux trois autres, ils ont été enregistrés à Blida.

Aussi, 10 patients touchés et mis en quarantaine depuis se sont rétablis et ont quitté l'hôpital, huit se trouvaient à l'hôpital de Boufarik (Blida) et deux à l'hôpital de Mascara. Pour sa part, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Boufarik, Mohamed Yousfi, a évoqué les cas qui se sont remis du Coronavirus et expliqué que les patients ont quitté l'hôpital, car les résultats des deux dernières analyses sont négatifs. «Ceux qui demeurent en quarantaine quitteront l'hôpital si les résultats de deux analyses effectuées se révèlent négatifs», a-t-il précisé. Concernant le patient décédé, le Pr Yousfi a fait savoir qu’il appartenait à une famille de Blida. «Ce patient est décédé en raison de son infection par le coronavirus. Il avait 67 ans et souffrait de maladies chroniques, notamment des maladies cardiaques et de l’hypertension artérielle», a-t-il expliqué. Il a rassuré que la majorité des cas porteurs de ce virus sont guéris, rappelant que tous les cas enregistrés sont importés et qu’aucun cas local n’a été enregistré, appelant les citoyens à éviter la panique. «La maladie n'est pas aussi dangereuse que les gens l’imaginent, quand bien même il s'agit d'un nouveau virus», a-t-il assuré. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Boufarik rappelle les mesures préventives que les gens doivent prendre, et cite le lavage fréquent des mains, l’utilisation des masques pour les malade et, en cas de voyage, éviter les déplacements, sauf en cas de nécessité.

Pour sa part, le directeur de l'Institut national de santé publique, Lyes Rahal, a souligné la nécessité d’intensifier les efforts médico-sanitaires et de fournir tous les moyens nécessaires pour lutter contre cette épidémie, et souligné l'importance de respecter les mesures d'hygiène et de prévention en évitant les rassemblements dans les espaces publics et en annulant les différentes activités sportives et de divertissement, pour pouvoir contrôler et empêcher la propagation de l'épidémie. 638 tests de diagnostic ont été déclarés négatifs sur les 662 effectués par l'Institut Pasteur d'Algérie, relève le ministère de la Santé, ajoutant que l'enquête épidémiologique «se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts. En outre, le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau».

Salima Ettouahria