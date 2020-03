Tamanrasset : la réconciliation pour cimenter la cohésion sociale

Intervenant lors d’une conférence tenue à la maison de la culture dans le cadre de la caravane scientifique «les valeurs nationales dans le discours religieux», M. Bouizri a mis en exergue la consécration des valeurs de dénouement des conflits et de réconciliation comme un moyen de cimenter la cohésion au sein de la société et de renforcer la stabilité de la famille et de la société. Le membre du HCI a, en outre, mis en avant l’importance de la conjugaison des efforts pour régler les conflits sociaux à travers le dialogue pour la réussite des démarches réconciliatrices. «Les zaouïas (confréries) et notables de la région de Tamanrasset assument un grand rôle dans le dénouement des conflits sociaux imposés par la réalité», a souligné l’intervenant, avant d’appeler à soutenir cette mission sociale dans un but de consolidation des liens de fraternité et de solidarité dans la société. Cette conférence, qui a regroupé des Choyoukh, des étudiants de l’Institut islamique, des personnels du corps des affaires religieuses et des représentants de la société civile locale, comprend des communications inhérentes à diverses questions sociales concernant le quotidien du citoyen, à même de développer la conscience collective, a indiqué Cheikh Benmalek, directeur des affaires religieuses de Tamanrasset.