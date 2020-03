Baccalauréat professionnel : Les programmes arrêtés la semaine prochaine

"Mercredi, J’ai rendu visite à l’équipe d’inspecteurs et d'enseignants de l’Institut national spécialisé de formation des formateurs de Bir- Khadem (Alger) chargée d’élaborer, en coordination avec les représentants du ministère de l’Education et plusieurs autres secteurs, les programmes du baccalauréat professionnel. Le travail touche à sa fin en vue de lancer ce baccalauréat au cours de la session de septembre 2020", a précisé la ministre, s’adressant aux enseignants du centre de formation professionnelle Hocine-Messaoudi à Khenchela.

Elle a appelé à s’orienter vers les spécialités liées aux énergies alternatives renouvelables plus propres et au diapason de l’évolution mondiale, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, insistant sur l’intégration dans les programmes de formation des activités sportives et culturelles pour l’épanouissement des talents et potentialités des jeunes stagiaires.

Mme Benfriha a visité à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) "chahid El-Hadi-Amrani" une exposition régionale sur l’entrepreneuriat féminin et ses contributions au développement local, et a affirmé à l’occasion l’appui de l’Etat algérien à la femme et les facilités qui lui sont accordées à travers des dispositifs divers de soutien aux projets générateurs d’emplois et de richesse.

Elle a présidé au même établissement la distribution des arrêtés de titularisation de trois femmes bénéficiaires de contrats de pré-emploi dans des postes du secteur de la formation ainsi que la distinction de participantes à l’exposition, de femmes fonctionnaires et de femmes entrepreneurs de la wilaya. La ministre a également inspecté le chantier de réalisation d’un INSFP sur la route de Ferengal et a insisté sur le respect des délais contractuels et normes de qualité. Cet INSFP devant être réceptionné à la prochaine rentrée dispose de 300 places pédagogiques et d’un internat de 120 lits.