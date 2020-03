Transfert des eaux du barrage de Koudiate Acerdoune : Création prochaine d’une société de gestion

La création de cette société de gestion est «l'une des trois solutions préconisées en vue de régler définitivement le problème des perturbations enregistrées au niveau de certaines wilayas alimentées à partir de ce système de transfert», a indiqué le ministre, précisant que la société en question sera dotée de moyens et d’équipements d’intervention autonomes. Elle disposera, en outre, d'un système de télégestion et d'un centre de commande couvrant l’ensemble du réseau de distribution qui alimente les quatre wilayas du centre du pays, qui vont permettre de détecter d’éventuelles pannes, réguler le volume d’eau destiné à chaque wilaya et assurer une intervention, en temps réel, là où surgit un problème», a expliqué M. Berraki. Au titre des dispositions prises dans le but de «solutionner» le problème des pannes que connaît le système de transfert des eaux du barrage de Koudiate Acerdoune, le ministère des Ressources en eau prévoit «le lancement, en urgence, d’un diagnostic global du système, à travers le passage au scanner des 400 km de conduites principales pour identifier les problèmes pouvant engendrer des perturbations».

Une radiographie du système de transfert des eaux du barrage de Koudiate Acerdoune sera également réalisée dans la perspective de l’optimisation de ce complexe hydraulique, a-t-il ajouté, assurant que l’objectif est de parvenir à une meilleure gestion des 200 millions de m3, mobilisés par ce barrage.