BéJAÏA : L’APW récompense les associations

L’APW de Bejaia remis des attestations aux associations auteurs des meilleurs projets sélectionnés lors d'un concours ainsi que des aides financières pour leur accompagnement et ce, lors d'une cérémonie présidé par Mehenni Haddadou, président de l’APW, en présence du secrétaire général de la wilaya, des partenaires du projet, à savoir les secteurs de la culture, de la jeunesse, des sports et de l’université.

L'initiative bénéficie d'un budget de 56 millions de dinars dont une contribution de 20 millions de dinars de la direction de la jeunesse et des sports.

La commission mixte APW-Wilaya a reçu 97 projets, dont 3 ont été rejetés. Assam Yahia, président de la commission jeunesse, sport, culture et affaires sociales de l’APW a souligné que 12 projets sont liés à l’environnement et le développement durable, 7 à la solidarité, 4 à l’entrepreneuriat social, 9 projets à l’éducation et les droits des enfants et 16 à la culture et démocratie. Les projets ont été étudiés par un jury composé de 25 experts dont des enseignants de l’université de Bejaia.

Les aides financières varient entre 400.000 DA et 900.000 DA. Le P/APW, M. Haddadou déclare : «Nous sommes conscients que la démocratie participative doit être une pratique continue à parfaire selon les besoins. L'APW a développé une approche de démocratie participative basée sur la concertation permanente entre les élus, l’administration et la société civile avec l’implication de l’université comme support d’expertise. Le développement de notre territoire a besoin de l’implication de tous», dit-il.

Il a indiqué que les associations doivent jouer un rôle important dans la résolution de nombreux défis auxquels sont confrontés les communes et villages. Elles sont appelées à s’impliquer de plus en plus dans la définition et la mise en œuvre des axes de développement des territoires sur le plan social, culturel, économique et environnemental.

M. Laouer