Wilaya d’Alger : Prise en charge des zones d’ombre

Youcef Cherfa a pris acte des retards enregistrés dans le projet de réalisation de la salle multisports au quartier des Consulats de Souidania, et il a donné des directives pour accélérer le rythme des travaux en insistant sur la réduction de la période de la pose de la toiture de la salle de 18 à 12 mois. Il a insisté auprès de l’entrepreneur chargé de la réalisation du de marché de la cité des 500-Logements afin qu’il soit livré avant le ramadhan. Le wali a insisté auprès de la société en charge de la réalisation du groupement scolaire d’achever le projet avant la prochaine rentrée scolaire. «Le groupement devra être une école primaire de référence disposant de tous les espaces nécessaires dédiés à l'élève et à l'enseignant, tel l’espace pédagogique pour les activités culturelles et scientifiques», a-t-il noté avant de visiter le chantier de réalisation de la piscine semi-olympique située dans la cité des 450-Logements. Au quartier Naamane-Mameri de Rahmania, il a écouté les préoccupations des résidents et il a instruit le wali délégué de Sidi Abdallah de mettre en place dans les prochains jours une commission mixte pour examiner toutes les insuffisances au niveau du quartier et de les prendre en charge. Parmi les doléances, figurent les recours des familles qui n’ont pas bénéficié de relogement, la réhabilitation des routes, l'éclairage public et la réalisation de terrains de jeux et les espaces de divertissement et de loisirs. A Mahelma, il a inspecté le projet de réalisation d’une polyclinique devant être livrée dans les délais prescrits. Au quartier Haddadou, et après avoir enregistré le manque d'équipements sanitaires, M. Cherfa a instruit le directeur de la santé pour mettre à disposition le personnel médical. Le wali était attentif aux préoccupations exprimées par de nombreux citoyens concernant les problèmes de logement, la mise à disposition d'établissements d'enseignement et de santé, la régularisation de la situation des constructions, la protection des terres agricoles, les installations sportives, les transports scolaires, l'éclairage public ou encore la réalisation des routes et l’aménagement urbain. Le wali promet d’étudier chaque cas afin de trouver des solutions et régler les problèmes des citoyens dans le cadre des efforts fournis pour la prise en charge des zones d’ombre à travers l’inscription de nouveaux projets de développement de proximité.

Mohamed Mendaci