Deuxième jour du Procès d’Abdelghani Hamel : La grosse fortune des enfants de l’ancien DGSN

La présidente de l’audience, la juge Wassila Ziouche, a mis l’accent notamment sur l’origine des fonds des enfants Hamel, dont l’aîné est âgé juste de 35 ans.

L’audience s’est ouverte à 10h20. Tous les accusés en détention et en liberté étaient présents au tribunal de Sidi M’Hamed. Le dispositif sécuritaire a été maintenu. Des éléments de la BRI et de la SSI, unités spéciales d’intervention de la police et de la GN étaient fortement déployés, notamment au niveau du box des accusés.

Neuf locaux commerciaux pour Mme Hamel à Ouled Fayet

10h28, reprise de l’audience, avec l’appel à la barre, de Salima A., l’épouse de l’ancien DGSN, accusée, sous contrôle judiciaire. Assise en face de son mari et de ses trois fils dans le box, elle a fait preuve de calme tout au long du procès. La présidente de l’audience, la juge Wassila Ziouche, l’a interrogée sur l’origine de ses revenus. «Je suis une femme au foyer. J’étais enseignante de français au lycée, mais j’ai pris ma retraite pour m’occuper de mes enfants. Je n’ai pas de ressources, ce sont mes enfants qui me prennent en charge», a-t-elle répondu. La juge lui a rappelé alors qu’elle a acheté 9 locaux à Ouled Fayet en 2015, d’une superficie de 778 m2, mais l’accusée a insisté qu’il s’agit d’un seul local, qu’elle a acheté pour réaliser un projet de crèche. Son avocat intervient : la superficie est de 127 m2 seulement. «C’est Mourad mon fils, qui a déposé le dossier auprès de l’OPGI et a mené les procédures. Finalement, j’ai découvert qu’il s’agissait d’un dépotoir et le quartier n’était pas sécurisé», a-t-elle répondu. La juge lui a fait remarquer que sa demande a été traitée en un temps record et qu’on lui avait cédé le local à un prix symbolique : «Un prix de vente calculé sur la base de 22.000 DA le m2, alors que le prix réel du m² est de 120.000 DA, n’y a-t-il pas un lien avec le statut de votre mari ?» Salima A., a répondu que si c’était le cas, elle aurait bénéficié d’un local à Dely Ibrahim ou à Hydra, dans un quartier résidentiel. De même pour l’appartement F3 à Sétif. «Comment avez-vous pu l’acheter à 250 millions de DA alors que vous n’avez pas de revenus conséquents ?». Elle a maintenu ses déclarations devant le juge d’instruction : «C’est ma mère qui l’a acheté. Mon mari s’est juste chargé des travaux d’aménagement». A la question sur ses comptes bancaires en son nom, elle a confirmé la détention d’un seul compte CPA à Hydra contenant 7.000 euros. «Versement de mes enfants», a-t-elle répondu. Toutefois, elle a nié être actionnaire dans Halab Sarl, une boîte de communication privée. «J’ai pris connaissance de cela, lors de l’instruction judiciaire et mes avocats ont déposé plainte». L’ancien DG de l’OPGI d’Hussein Dey, Mohamed Rehaïmia, en détention à la prison d’El Harrach dans cette affaire, accusé d’abus de fonction et de dilapidation de deniers publics, a déclaré, lors de son audition, que «Mme Hamel avait payé 220 millions pour le local qui est un espace ouvert et que cette transaction contrairement à ce qui a été dit, n’avait nullement engendré une perte pour le Trésor public de 7 milliards de centimes. «Au contraire, nous avons réalisé un bénéfice. Nous avons vendu les locaux au même prix à d’autres investisseurs», a-t-il insisté. Il a reconnu : «Hamel est mon ami, je le connais depuis 1976 et il ne m’a jamais demandé un service».

Les enfants de Hamel, jeunes mais très riches

Ameyar Hamel, fils aîné de l’ancien DGSN, ingénieur d’état en commerce international, a comparu par la suite à la barre. «J’ai 35 ans», a-t-il répondu à la question de la juge, sur sa fortune et le lien avec son jeune âge. «J’ai commencé l’investissement en 2003, j’avais 19 ans». La juge l’a interrogé sur sa fortune composée notamment de deux terrains à Tlemcen, une villa à Alger, des terrains de plusieurs hectares à Oran, des terrains agricoles à Hassi Bounif dans la wilaya d'Oran, des appartements à Oran et Tipasa, un projet de station service à Oran, un autre terrain à Es Senia à Oran, des investissements à Ain Temouchent. «Oui j’ai commencé dans l'agriculture qui est le métier originel de ma famille», pour justifier cette grande fortune, tout en insistant que «son père n’intervient jamais dans ses affaires». La juge : «A 35 ans, vous avez pu amasser toute cette richesse et réussir dans l’investissement ainsi que la facilitation des procédures et l’accès aux crédits, pour un jeune de votre âge, alors que la réalité est tout autre. Est-ce que c’est grâce à vos capacités et compétences ou au statut de votre père ?». «Mes biens sont légitimes et nous craignons Dieu. Je n’ai aucun compte à l’étranger et je n’ai pas d’hôtels». Ameyar est formel : «C’est grâce à mon travail et au destin. Au contraire, j’ai subi des pressions et obstacles lorsque mon père était en poste. Je n’ai bénéficié d’aucun avantage à l’exception d’un crédit de l’ANDI». Les auditions de la magistrate ont porté essentiellement sur la date d’acquisition des biens, notamment après l’année 2012, suite à la nomination de Hamel à la tête de la DGSN.

A 12h39 mn, c’est Mourad, le fils cadet, qui s’est présenté à la barre. Agé de 33 ans, il est licencié en marketing. Il a, lui aussi, rejeté toutes les accusations, affirmant qu’il a commencé à travailler en 2004 à l’âge de 24 ans. Il est confronté lui aussi à ses biens dont un appartement à Garidi en 2012 à 7 millions de DA, une villa à Staouéli R+2 à plus de 31 millions de DA, un appartement à Mansoura à Tlemcen, en 2002, alors qu’il n’avait que 17 ans, et un autre à Ain Turck à Oran. Mourad H., a, lui aussi, tenté de justifier sa fortune par le travail. «L’appartement de Mansoura est en réalité, une bâtisse en cours de construction de 151 m2. La grande famille a décidé de me l’acheter, suite à un accident de la circulation dont j’ai été victime, c’était comme une compensation», a-t-il répondu. A l’âge de 26 ans, Mourad Hamel a bénéficié d’un lot de terrain dans la zone industrielle de Tafraoui d’une superficie de 13.000 m2 «J’ai déposé un dossier d’investissement comme tout jeune Algérien et j’ai eu la réponse après 7 mois». Il a révélé que le chiffre d’affaires de ses sociétés est de 130 milliards de centimes avec un bénéfice de 80 milliards de centimes.

Un logement social pour Chafik Hamel, la réaction de la juge

15 h 31 mn, c’était le tour de Chafik, le plus jeune fils, âgé de 27 ans, licencié en commerce international. Il a déclaré qu’il a commencé à travailler à l’âge de 23 ans. «J’ai acheté un appartement F4 à Garidi en 2016, à 7 millions de DA et je l’ai revendu par la suite à 16 millions de DA», a-t-il reconnu en réponse au magistrat qui a soufflé : «Plus que le double !». Chafik possède également une villa R+1 à Staouéli, d’une superficie de 264 m2 et un appartement F4 de 240 m2, un appartement à Saïd Hamdine de 137 m2 à 5 millions de DA, acquis en 2012 ainsi qu’un F4 de 109 m2 à Oran plus un parking à 15 millions de DA et un autre appartement F4 à El Mohammadia, à Alger, de 79 m2. Sur ce dernier, la juge lui fait remarquer qu’il s’agit d’un logement social. «Des familles dans le besoin n’ont pas pu bénéficier d’un logement social et d’autres ne le pourront pas en raison de leurs salaires qui dépassent juste 24.000 DA. Comment se fait-il que vous avez acquis ce logement alors que votre salaire est de 100.000 DA ?». Chafik a répliqué : «J’ai fait une demande de logement et je ne savais pas qu’il s’agissait d’un logement social». En outre, le tribunal a évoqué d’autres biens acquis par Chafik Hamel, dont une assiette foncière de 60.000 m2 pour la réalisation d’une usine d’aluminium. «Ma seule source est HCH avec un bénéfice de 35 milliards annuellement. S’agissant des 16 comptes bancaires en son nom, Chafik a précisé qu’il s’agit de comptes commerciaux. «Je réalise un bénéfice de 7 milliards de DA, je n’ai que trois appartements et un local. Je n’ai pas réalisé les bénéfices que je voulais».

Quand toute la famille Hamel crient à l’injustice

A 16h 10 mn, c’est Shahinez Hamel, qui s’est présentée à la barre, pour répondre aux chefs d’inculpation. Accusée, elle a bénéficié de la liberté provisoire en raison de sa grossesse. Agée de 30 ans, elle a dit qu’elle préparaît son doctorat en architecture. Comme ses frères, elle a bénéficié de biens immobiliers dont un appartement F5 à la cité Malki acheté à 12 millions de DA en 2012. «Vous étiez étudiante et vous n’aviez qu’une bourse, comment vous avez pu acheter cet appartement et bénéficier d’un appartement LSP et d’un autre appartement à Chéraga acheté à plus de 17 millions de DA ainsi qu’un compte bancaire de 1.600 euros ?», l’a interrogée la juge. Shaninez a affrmé qu’il s’agit d’un achat sur plan. «Je suis la fille unique, ma famille m’a prise en charge surtout mes frères». L’audition de Shahinez s’est déroulée sous le regard de son père et de ses frères qui ont insisté pour intervenir. Chose qui n’a pas échappé à la juge, qui a permis au père d’intervenir : «Madame la présidente, ce sont ses frères qui l’ont prise en charge matériellement. C’est eux qui ont versé l’argent en dinars et en devises dans son compte». Ses frères, notamment Mourad et Ameyar, ont tenté de la défendre et d’assumer toute la responsabilité. La fille a fini par s’effondrer : «Madame la présidente, nous sommes victimes d’une campagne, d’une cabale. Je ne peux pas oublier mes jours de détention à la prison d’El Harrach. Je me suis retrouvée seule sans père, ni frère et responsable de ma mère et ma belle-sœur et ses enfants. Là où je vais, on m’évite et on me boude. On m’a retiré l’acte de mon projet, au quartier d’affaires à Bab Ezzouar alors que je voulais construire une tour. Madame la présidente, je n’ai vu ni mon père, ni mon frère, depuis 9 mois. Toute une famille en prison…», a-t-elle dit, en sanglots. La juge ne l’a pas interrompue mais lui a demandé de rester dans les faits. Dans la salle, la scène est émouvante : le père, l’ancien chef de la police, ses trois frères n’ont pas retenu leurs larmes. Shaninez a regagné sa place. Son père se retourne, pour lui demander, de ne pas pleurer, en lui souriant. Confronté, l’ancien DG de l'Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines de la wilaya d’Alger, Fayçal M., a indiqué que l’acte d’exploitation de Shahinez Hamel a été signé avant sa nomination. «On a résilié le contrat avec elle parce qu’elle n’a pas payé les frais des travaux estimés à 15 milliards de centimes», a-t-il précisé.

Le procès se poursuivra demain.

Neila Benrahal