Questions orales à l’APN

M. Kamel Rezig :

«Un programme pour approvisionner le marché durant ramadhan»

Dans son intervention, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que son département a élaboré un programme pour assurer un meilleur approvisionnement du marché durant le ramadhan, afin d'éviter la flambée des prix des produits de large consommation. Le ministre a déclaré que des mesures sont prises en concertation avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture pour couvrir les besoins des citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables. Des soldes et des ventes promotionnelles seront autorisées durant le ramadhan 2020. Le ministre a expliqué que la vente promotionnelle touchera uniquement les fruits et légumes, alors que l’habillement, l’électroménager et les ustensiles de cuisine seront concernés également par les soldes. M. Rezig a rappelé qu'un comité mixte regroupant les représentants de l'Office national interprofessionnel du lait, l'Office algérien interprofessionnel des céréales et d'autres secteurs a été installé en janvier dernier, et que tous les intervenants coordonnent les efforts pour garantir un approvisionnement régulier du marché.

Pour lutter contre la spéculation, le ministre a affirmé que les producteurs et agriculteurs seront autorisés à écouler leur marchandise dans les marchés de gros, même s'ils ne disposent pas de registre de commerce. S'ajoutent à cela, l’ouverture de commerces de proximité avec des surfaces réservées aux jeunes vendeurs activant dans le commerce informel et l’application de prix de référence sur des produits de large consommation pour la protection des consommateurs contre les hausses des prix et le respect des règles commerciales. Le ministre a expliqué que 8.000 agents effectueront des contrôles pour l’application des prix réglementés des produits de large consommation ainsi que l'entame de campagnes d'information et de sensibilisation. Il a assuré que les matières fortement demandées durant le ramadhan sont soumises actuellement à un contrôle rigoureux. En matière d’allègement des procédures administratives pour le retrait du registre de commerce, le ministère est sur le point de finaliser l’opération de modernisation de la dématérialisation des procédures. Ainsi, le ministre a affirmé que l’ouverture ou la fermeture d’un registre de commerce ne nécessite plus le déplacement au siège, il se fera via le web.

Tahar Kaidi